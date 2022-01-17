تقدم ميداني جديد لألوية العمالقة والقوات الحكومية في مأرب والجوف

واصلت ألوية العمالقة الجنوبية وقوات حكومية يمنية، اليوم الاثنين، تقدمها الميداني، على حساب ميليشيات الحوثيين، من خلال السيطرة على عدة مواقع في محافظتي مأرب والجوف.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية سيطرت على مناطق جديدة قرب ”جبل الردهة“، وتمكنت من قطع خط الإمداد التابع لميليشيات الحوثي المؤدي إلى جبال ”البلق“ الشرقية، بعد سيطرتها، أمس الأحد، على منطقة ”الفليحة“ الجبلية، شرقي مديرية الجوبة، جنوب محافظة مأرب.

وذكرت المصادر، لـ“إرم نيوز“، أن القوات الحكومية حققت تقدمًا ميدانيًا قرّبها من معسكر ”أم ريش“ الاستراتيجي، وباتت تفرض سيطرتها النارية على أجزاء منه، بعد تقدمها من المحور الشمالي الشرقي نحو المعسكر الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين، باتجاه عقبة ”ملعاء“ الجبلية الاستراتيجية الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة؛ بهدف قطع إمداد الحوثيين عن مديرية حريب.

وبحسب المصادر، فإن هذا التقدم الجديد جاء إثر معارك عنيفة بين الجانبين خلال الساعات الماضية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، غالبيتهم من عناصر ميليشيات الحوثيين، وسط غارات جوية مركزة لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وقالت المصادر العسكرية إن من شأن تقدم القوات الحكومية في الأجزاء الجنوبية من مديرية الجوبة، وألوية العمالقة الجنوبية نحو مركز مديرية حريب من الجهتين الشرقية والجنوبية، أن يفرض حصارًا على عناصر ميليشيات الحوثي في مديرية حريب، وأن يضعهم أمام خيارين، إما مواجهة الموت أو الوقوع في الأسر.

وفي مديرية حريب، تواصل ألوية العمالقة الجنوبية معاركها ضد ميليشيات الحوثيين، وتحقق تقدمًا ميدانيًا ضمن عمليات تقدمها نحو مركز المديرية على أكثر من محور، على وقع غارات جوية تشنها طائرات التحالف العربي.

وسيطرت ألوية العمالقة الجنوبية، يوم الاثنين، على أكثر من 20 صاروخا كانت جهزتها ميليشيات الحوثي للإطلاق من مديرية حريب، جنوب مأرب، نحو المدنيين وقوات العمالقة في محافظة شبوة المجاورة، طبقًا لما ذكره المركز الإعلامي التابع للألوية.

وإلى الشمال من محافظة مأرب، تمكنت قوات الجيش والمقاومة، اليوم الاثنين، من السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة ”كبدت الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح“، طبقًا للموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة.

ونقل الموقع عن قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي قوله إن قوات الجيش سيطرت على مواقع عسكرية استراتيجية، أبرزها صحراء ومواقع ”المهور“، وجبال ”البتر“ بمديرية خب الشعف، شمالي محافظة الجوف.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني باتت تحاصر معسكر ”طيبة الاسم“ الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين، بعد تحرير صحراء ”المهور“ والمواقع العسكرية المحاذية لها، وأن عملية استعادة السيطرة عليه أصبحت ”مسألة وقت“.