التحالف يعلن تدمير 3 مسيرات استهدفت جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، تدمير 3 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه تم ”اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية“.

وأضاف التحالف: ”نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء“.

وتابع: ”رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين“، مشيرا إلى أن ”عددا من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي“.

وكثفت ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

وأعلن التحالف، ليل الأربعاء الماضي، تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية.

وقال التحالف في بيان صدر حينها ونشرته وكالة واس: ”نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة“.

وأعلن التحالف السبت الماضي، مقتل 340 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين بعشرات عمليات الاستهداف في محافظتي البيضاء، ومأرب.

وقال التحالف في بيان، إنه ”جرى تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في البيضاء خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 150 عنصرًا إرهابيًا“.

وفي محافظة مأرب، أعلن التحالف تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الحوثيين، وتدمير 21 آلية عسكرية، ومقتل 190 عنصرًا إرهابيًا.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن الأسبوع الماضي، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مُشترك عُقد في مدينة عتق مع محافظ شبوة عوض العولقي، إن ”عملية حرية اليمن السعيد ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن بعد تطهيره إلى مرحلة النماء والازدهار“.

وأكد، بحسب ما أوردت وكالة ”سبأ نت“ اليمنية، أن ”اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة، ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد“.

وعبر عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من الميليشيات الحوثية، مشيدا بـ“تضحيات أبناء المحافظة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار، وتحرير المحافظة من الميليشيات“.