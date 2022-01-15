اليمن.. فتح باب التجنيد أمام أبناء حضرموت لتأمين مديريات الوادي والصحراء

أعلنت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، يوم السبت، عن فتح باب التجنيد العسكري أمام أبناء حضرموت، ليشرفوا عقب تأهيلهم عسكريًا وأمنيًا، على أمن مديريات الوادي والصحراء في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

ولجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت، هي لجنة شُكلت للإشراف على تنفيذ مخرجات لقاء شهدته منطقة (حرو) في مديرية ساه شمال محافظة حضرموت، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا له حلف قبائل حضرموت، وضم عددًا من المكونات الحضرمية، ورجال قبائل، ووجهاء المحافظة، وصدر عن ذلك اللقاء بيان حوى بنودًا تم التوافق عليها، وركز على الحفاظ على مكتسبات حضرموت ومواردها النفطية والسمكية.

وتزامن مع ذلك التصعيد، انطلاق هبة حضرمية، أقدمت على منع خروج القواطر والشاحنات المحملة على متنها المشتقات النفطية، والموار السمكية، وإيقاف تصديرها إلى خارج المحافظة، في الوقت الذي يعاني فيه أبناء حضرموت من ارتفاع أسعار تلك منتجات.

وكان لقاء حضرموت قد أقرَّ فتح باب التجنيد أمام أبناء المحافظة، حيث بدأت اللجنة الإشرافية في مدينة سيئون، الخطوات الأولى لتنفيذه، وصدر عنها بيان أوردته اللجنة الإعلامية التابعة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“.

وقال البيان: ”تعلن لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، اليوم السبت 15 يناير 2022م، فتح باب التسجيل لتجنيد أبناء حضرموت وذلك وفقًا لمخرجات لقاء حضرموت بتجنيد قوة حضرمية بقوام 25 ألف مقاتل لخدمة حضرموت“.

وأكد على أن ”المهمة الرئيسة للقوة الحضرمية، هو العمل على تأمين الوادي والصحراء، والدفاع عن حضرموت من أي خطر يهدد أمنها أو يمس استقرارها“.

‏وذكرت اللجنة الإشرافية، أنه ”سيتم توزيع استمارات التسجيل عبر مندوبي المديريات في حضرموت، وكذلك عبر النقاط الشعبية التابعة للهبة الحضرمية“.

وحددت اللجنة، الفئات العمرية المسموح لها بالتسجيل، وهي من عمر (18 إلى 30 عامًا)، ويجب أن تنطبق الشروط السليمة لمقومات السلك العسكري على المتقدمين“.

وتنقسم مديريات محافظة حضرموت، إلى قسمين، تحت مسمى مديريات الساحل، وهذه المديريات تشرف على تأمينها قوات النخبة الحضرمية، بينما القسم الآخر والذي يطلق عليها مديريات الوادي والصحراء، وهذه تشرف على تأمينها قوات عسكرية تابعة للجيش اليمني من المنطقة العسكرية الأولى، وهي قوات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح (ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن).