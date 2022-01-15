التحالف العربي: مقتل 340 حوثيًا في البيضاء ومأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 340 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين بعشرات عمليات الاستهداف في محافظتي البيضاء، ومأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال التحالف في بيان إنه جرى تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في البيضاء خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 150 عنصرًا إرهابيًا.

وفي محافظة مأرب، أعلن التحالف تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الحوثيين، وتدمير 21 آلية عسكرية، ومقتل 190 عنصرًا إرهابيًا.

وأكد التحالف العربي، أن الطرق القادمة من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات ”حريب، وعين، وبيحان، وعسيلان“ مناطق عمليات، ونطلب من المواطنين اليمنيين عدم استخدام تلك الطرق.

وقال إن ميليشيات الحوثيين أوجدت أزمة الوقود للمتاجرة في السوق السوداء، مشددًا على أن أي محاولة عدائية للميليشيات ستترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

وحذر التحالف من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: ”أحبطنا محاولات متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين“.

ولفت التحالف إلى استمراره بمنح تصاريح السفن للموانئ اليمنية وفق إجراءات الحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن السفينة ”CARPE DIEM II“ تحمل 21 ألف طن من الوقود مُنحت تصريح الدخول للحديدة.

وأوضح أن 236 سفينة تجارية وإغاثية خلال عام أعطيت تصاريح لدخول ميناءي الحديدة والصليف.

وفي وقت سابق، طالب التحالف العربي اليمنيين، بعدم استخدام طرق واصلة بين عدد من المحافظات والمديريات التي تُجرى فيها عمليات عسكرية حاليًا.

وفي بيان له، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان)

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن حظر استخدام الطرقات تلك سيكون ”ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا (1500) من مساء اليوم السبت، وحتى إشعار آخر“.

وأرجع التحالف قراره بشأن تلك الطرق باعتبارها مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

وانسحبت ميليشيات الحوثيين من المواقع التي كانت تتمركز فيها في جبهات مديرية حريب، وكذلك منطقة الجوبة جنوب محافظة مأرب، على وقع تقدم قوات ألوية العمالقة الجنوبية، بحسب مصادر ميدانية.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن ”قوات العمالقة“ الجنوبية اقتربت من بسط سيطرتها على مركز مدينة حريب جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأفادت المصادر بأن ”قوات العمالقة“، برفقة الجيش اليمني، ومقاتلي القبائل، شنت هجمات عسكرية مركزة باتجاه مواقع الحوثيين وأجبرتهم على الفرار والانسحاب من مواقعها.

وأوقعت الهجمات خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي بين صفوف الحوثيين، بحسب ما أفادت به المصادر الميدانية.