"ألوية العمالقة" تعلن تحرير مناطق جديدة بمديرية حريب في مأرب

أعلنت قوات ”ألوية العمالقة“ الجنوبية، مساء اليوم السبت، ”تحرير مناطق جديدة بمديرية حريب في محافظة مأرب، وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات الحوثية“، وفق ما ذكر المركز الإعلامي لـ“ألوية العمالقة“.

وقال المركز في بيان، ”إنه تم تحرير قرى بني قيس وآل موسى وجرادة والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف وآل العطير وآل موسى، وحلوة، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد الحوثيين“.

ولفت الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي، إلى ”تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح“، مضيفا أن ”مئات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار“.

وكانت قوات ”ألوية العمالقة“ الجنوبية، قد تمكنت من تحرير مناطق شاسعة بمديرية حريب في الأيام الماضية، بعد دحر الميليشيا الحوثية من مديريات شبوة.

وانسحبت ميليشيات الحوثي من المواقع التي كانت تتمركز فيها في جبهات مديرية حريب وكذا منطقة الجوبة جنوب محافظة مأرب، على وقع تقدم قوات ألوية العمالقة الجنوبية، بحسب مصادر ميدانية.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“، إن ”قوات العمالقة“ الجنوبية اقتربت من بسط سيطرتها على مركز مدينة حريب جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأفادت المصادر بأن ”قوات العمالقة“، برفقة الجيش اليمني ومقاتلي القبائل، شنت هجمات عسكرية مركزة باتجاه مواقع الحوثيين أجبرتهم على الفرار والانسحاب من مواقعهم.

وأوقعت تلك الهجمات خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين، بحسب ما أفادت به المصادر الميدانية.

ووفق المصادر، فقد بات إعلان تحرير مديرية حريب من سيطرة ميليشيات الحوثي ”مجرد مسألة وقت“، إذ تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة، وهي على وشك السيطرة على مركزها.

وتأتي هذه التطورات العسكرية، بعد تقدمات ميدانية قياسية حققتها قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة المتاخمة لمأرب خلال الأيام الماضية، تمثلت في إعلان شبوة محافظة محررة من ميليشيات الحوثيين، بعد تحرير مديريات عسيلان، وبيحان وعين، شمال غرب المحافظة التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم التحالف تركي المالكي.