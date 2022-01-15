التحالف يمنع اليمنيين والمسافرين من سلوك طرق تخضع للعمليات العسكرية

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اليمنيين، بعدم استخدام طرق واصلة بين عدد من المحافظات والمديريات التي تجري فيها عمليات عسكرية حاليا.

وفي بيان له، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان)

وبحسب البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فإن حظر استخدام الطرقات تلك سيكون ”ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً (1500) من مساء اليوم السبت 15 يناير 2022م، حتى إشعار آخر“.

وأرجع التحالف قراره بشأن تلك الطرق باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

وطلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين كذلك عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظا على سلامتهم.

قيادة القوات المشتركة للتحالف: الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) مناطق عمليات.https://t.co/8RFnSkW9wL #واس_عام pic.twitter.com/iH60a3l7md — واس العام (@SPAregions) January 15, 2022

وانسحبت ميليشيات الحوثي من المواقع التي كانت تتمركز فيها في جبهات مديرية حريب وكذا منطقة الجوبة جنوب محافظة مأرب، على وقع تقدم قوات ألوية العمالقة الجنوبية، بحسب مصادر ميدانية.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“ إن ”قوات العمالقة“ الجنوبية اقتربت من بسط سيطرتها على مركز مدينة حريب جنوب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وأفادت المصادر بأن ”قوات العمالقة“، برفقة الجيش اليمني ومقاتلي القبائل، شنت هجمات عسكرية مركزة باتجاه مواقع الحوثيين أجبرتهم على الفرار والانسحاب من مواقعها.

وأوقعت الهجمات خسائر فادحة على المستوى البشري والمادي بين صفوف الحوثيين، بحسب ما أفادت به المصادر الميدانية.

ووفق المصادر، فقد بات إعلان تحرير مديرية حريب من سيطرة ميليشيات الحوثي ”مجرد مسألة وقت“، إذ تمكنت القوات الحكومية من بسط سيطرتها على أجزاء كبيرة من المدينة، وهي على وشك السيطرة على مركز المدينة.

وتأتي عمليات التحالف في وقت كثفت فيه ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، يوم الثلاثاء، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلنه المالكي.