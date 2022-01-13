التحالف: التحام ألوية "اليمن السعيد" بـ"ألوية العمالقة" جنوب مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن تقدمات نوعية لـ ”ألوية اليمن السعيد“ على الجبهات الشمالية وجبهة مأرب، مؤكدًا التحام ألوية اليمن السعيد بألوية العمالقة جنوب مأرب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، فقد أكد التحالف ”التحام ألوية اليمن السعيد في الجيش اليمني بألوية العمالقة على جبهة مأرب الجنوبية“.

كما ثمَّن التحالف العربي ”بطولات ألوية العمالقة ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لعملية حرية اليمن السعيد“.

#عاجل#التحالف: نثمن بطولات ألوية العمالقة ودعم الأشقاء بدولة الإمارات لحرية اليمن السعيد.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 13, 2022

وفي سياق آخر، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن استهدافات نفذها خلال آخر 24 ساعة ضد الحوثيين في مأرب، والبيضاء، أسفرت عن مصرع أكثر من 340 حوثيًا.

وقال التحالف ”إنه نفذ في مأرب 31 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال آخر 24 ساعة، ما أسفر عن تدمير 18 آلية عسكرية للميليشيات، وإحداث خسائر بشرية تجاوزت 220 عنصرًا من الحوثيين“.

التحالف: الاستهدافات دمرت (18) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (220) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 13, 2022

أما في البيضاء، فقد أعلن التحالف عن ”تنفيذ 22 عملية استهداف ضد الميليشيات في آخر 24 ساعة، ما أدى إلى تدمير 13 آلية عسكرية للميليشيات، ومقتل أكثر من 120 عنصرًا“.

التحالف: الاستهدافات دمرت (13) آلية عسكرية، وقضت على أكثر من (120) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) January 13, 2022

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها على موقع تويتر: ”نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة“.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، لاسيما صنعاء، وذلك ضمن عمليات تستهدف نقل الأسلحة.

وأعلن التحالف، الأسبوع الماضي، تدمير مخزنين لتخزين الطائرات المسَّيرة في معسكر ”ضبوة“ في صنعاء.

وتأتي عمليات التحالف في وقت كثفت فيه ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، يوم الثلاثاء، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في مدينة عتق مع محافظ شبوة عوض العولقي، إن ”عملية حرية اليمن السعيد ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن بعد تطهيره إلى مرحلة النماء والازدهار“.