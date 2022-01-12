التحالف يعلن تدمير مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جنوب مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء إلى جبهة مأرب الجنوبية.

جاء ذلك في بيان للتحالف نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها في موقع تويتر.

وقال التحالف في بيانه: ”نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات، وعلى الحوثيين وقف أي محاولة“.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، لا سيما صنعاء، وذلك ضمن عمليات تستهدف نقل الأسلحة.

وأعلن التحالف، الأسبوع الماضي، تدمير مخزنين لتخزين الطائرات المسيرة في معسكر ”ضبوة“ في صنعاء.

وتأتي عمليات التحالف في وقت كثفت فيه ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، يوم الثلاثاء، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مُشترك عُقد في مدينة عتق مع محافظ شبوة عوض العولقي، إن ”عملية حرية اليمن السعيد ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن بعد تطهيره إلى مرحلة النماء والازدهار“.

وأكد، بحسب ما أوردت وكالة ”سبأ نت“ اليمنية، أن ”اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة، ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد“.

وعبر عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من الميليشيات الحوثية، مشيدا بـ“تضحيات أبناء المحافظة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار، وتحرير المحافظة من الميليشيات“.