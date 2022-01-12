فريق أممي يكشف عن تواصله مع طاقم سفينة "روابي" الإماراتية التي يحتجزها الحوثيون‎‎

كشفت بعثة ”أونمها“ التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن فريقا لها زار ميناء الصليف اليمني وتحدث مع طاقم السفينة ”روابي“ الإماراتية، التي اختطفتها واحتجزتها ميليشيات الحوثي في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت البعثة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: ”قامت دورية أونمها، مساء اليوم، بزيارتها الأسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، وعاين فريق أونمها سفينة روابي عن بعد وتواصلوا مع أعضاء طاقمها“.

وأضافت البعثة: ”قام فريق دورية أونمها أيضا بزيارة لسوق السمك المحلي ومدرسة في الصليف بغية التفاعل مع المواطنين المحليين. لم يكن هناك أي مؤشر على عسكرة البنية التحتية في المناطق التي تمت زيارتها“.

وتزعم ميليشيات الحوثي أن سفينة الشحن الإماراتية التي احتجزتها في البحر الأحمر كانت تحمل عتادا عسكريا، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية يؤكد أنها كانت تحمل معدات طبية.