اليمن.. الأرياني يعلن السيطرة على مناطق جديدة شرقي مديرية حريب جنوب مأرب

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، اليوم الأربعاء، إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية وقوات حكومية وقوات من المقاومة تمكنت، بدعم وإسناد من التحالف العربي، من السيطرة على مناطق جديدة شرقي مديرية حريب، جنوب مأرب.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر ”تويتر“، اليوم، قائلاً: ”أبطال ألوية العمالقة والجيش والمقاومة، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، يواصلون التقدم في مديرية حريب، ويسيطرون على منطقة الفليحة وسليل شرقي المديرية، ويتقدمون شمالا نحو جبهة ملعا في ظل انهيارات غير مسبوقة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التابعة لإيران“.

وتابع الأرياني: ”بقايا عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية باتت محاصرة في مركز مديرية حريب، وساعات تفصلنا عن إعلانها مديرية محررة بالكامل، ومديريات محافظة مأرب وكل شبر من تراب الوطن بإذن الله على موعد مع النصر والتحرير، بتكاتف كل أبنائه الشرفاء، وميليشيا الحوثي ومشروعها الظلامي المستورد من إيران إلى زوال“.

وأردف الوزير اليمني: ”نبارك الانتصارات التي يسطرها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة ضمن العملية العسكرية #حرية_اليمن_السعيد، التي تشمل مختلف جبهات القتال، ونثمن التضحيات التي يبذلها الأبطال بدمائهم الزكية دفاعا عن الهوية والكرامة، والتي هي محل تقدير وإجلال لدى كل أبناء الوطن الشرفاء“.

وختم قائلاً: ”نثمن الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات الشقيقة لليمنيين في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والذي لعب دورا رئيسيا في تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات، ونراهن على استمرار دعم الأشقاء حتى تحرير كل شبر من تراب اليمن“.

يشار إلى أن قوات ألوية العمالقة الجنوبية كانت قد أحرزت تقدماً ميدانياً في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، بعد أن استطاعت تحرير كامل المديريات التي كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة.

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير كافة المحافظات والمديريات اليمنية من ميليشيات الحوثي المتمردة، أطلقت عليها اسم (حرية اليمن السعيد).

وأعلن التحالف أن ”عملية (حرية اليمن السعيد) ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن بعد تطهيره إلى مرحلة النماء والازدهار“.