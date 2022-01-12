التحالف يطالب الأمم المتحدة بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بضمان ”عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة“.

وأعرب التحالف العربي في بيان له عن ترحيبه ”بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانىء الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكرياً“.

واعتبر التحالف في بيانه أن ”ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية“.

وشدد التحالف على أنه سيتحرك عملياتياً للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانىء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، قد أعربت، الثلاثاء، عن قلقها البالغ من ”عسكرة“ موانىء الحديدة على البحر الأحمر غرب اليمن، بحسب ”فرانس برس“.

واختطف الحوثيون، في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة الشحن ”روابي“ التي ترفع علم الإمارات، في جنوب البحر الأحمر مقابل مدينة الحديدة اليمنية.