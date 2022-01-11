التحالف العربي يعلن من شبوة إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد"

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“ في جميع المحاور والجبهات القتالية، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي.

وقال المالكي، في مؤتمر صحفي مُشترك عُقد في مدينة عتق مع محافظ شبوة عوض العولقي، إن ”عملية (حرية اليمن السعيد) ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن بعد تطهيره إلى مرحلة النماء والازدهار“.

وأكد، بحسب ما أوردت وكالة ”سبأنت“ اليمنية، أن ”اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة، ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد“.

وعبر عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من الميليشيات الحوثية، مُشيدًا بتضحيات ”أبناء المحافظة وقوات الجيش الوطني وألوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار، وتحرير المحافظة من الميليشيات“.

كما عبر عن شكره ”للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم ومساندة لمعارك تحرير شبوة“، بحسب ”سبأنت“.

من ناحيته، أكد محافظ شبوة عوض العولقي أن ”دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شركاء حقيقيون في هذه الانتصارات المحققة“.

بدوره، أشاد نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح بخطوة إعلان التحالف إطلاق عملية ”حرية اليمن السعيد“، الهادفة ”لمؤازرة الشعب اليمني وقواته المسلحة ومقاومته الشعبية في تحرير محافظات الجمهورية من ميليشيات الانقلاب الطائفية الحوثية الإيرانية“.

وأكد، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”سبأنت“، أن ”الإعلان يأتي ضمن الرسائل الأخوية والمواقف النبيلة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ويجسد التلاحم العربي في مواجهة المشروع الفارسي، والعمل على استعادة الدولة اليمنية، وإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، وحماية الهوية اليمنية ضمن حاضنتها العروبية والخليجية“.

واليوم الثلاثاء، تقدمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، بعد أن استطاعت تحرير كامل المديريات التي كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة.

ووفق مصادر محلية، فقد اضطرت القوات التابعة لميليشيات الحوثي إلى الانسحاب من مركز المديرية، وتمركزت في الجبال المحيطة بها، بعد توغل قوات العمالقة.

ولاحقا، قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة على تويتر إن الألوية ”تسيطر على مناطق واسعة في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وتكبد ميليشيات الحوثي خسائر فادحة“.