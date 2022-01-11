إيران تنفي تعيين "الجنرال شهلايي" سفيرا لدى الحوثيين

نفت إيران، يوم الثلاثاء، تعيين سفير جديد لها لدى حكومة ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية عن مصدر، وصفته بـ“المسؤول الكبير“ في وزارة الخارجية الإيرانية، نفيه أن تكون طهران قد عينت سفيرا جديدا لها لدى الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المصدر إنه ”لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تعيين الجنرال عبد الرضا شهلايي بمنصب سفير للحكومة الإيرانية لدى اليمن“.

واعتبر المصدر أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الفرنسية بهذا الصدد محض ”شائعات“.

وذكرت وكالة ”مهر“ أن ”رد الخارجية جاء بعدما أعلن موقع إخباري فرنسي، أمس الإثنين، عن تعيين الجنرال شهلايي بمنصب سفير إيران الجديد في صنعاء“.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقى، أمس الإثنين، في العاصمة العُمانية مسقط، القيادي الحوثي والمتحدث باسم الجماعة الانقلابية محمد عبد السلام.

وفي 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت إيران وفاة سفيرها لدى حكومة الحوثي في صنعاء، حسن إيرلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وغادر إيرلو صنعاء بطائرة عراقية باتجاه محافظة البصرة جنوب العراق، وبعدها جرى نقله إلى إيران للعلاج، لكنه توفي بعد ذلك.

والجنرال شهلايي مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد حددت واشنطن في أيلول/سبتمبر 2019 مكافأة بمبلغ 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

كما وضعت الخزانة الأمريكية اسمه على قائمة العقوبات.

ولا تتوفر الكثير من المعلومات حول تاريخ أنشطة الجنرال شهلايي، ويقال إن الصورة المنشورة عن هذا الجنرال الغامض تشبه حسن إيرلو.

وبحسب الولايات المتحدة، فإن شهلايي عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ويعمل في اليمن، وقد شارك أيضًا في عملية التنسيق في المؤامرة لمحاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة آنذاك، عادل جبير.

وفي 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بدء عملية تقديم سفير جديد للحكومة الإيرانية إلى اليمن.

وأضاف زاده: ”سيتم تقديم السفير الجديد بعد موافقة الرئيس إبراهيم رئيسي“.

وأرسلت إيران، الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بحكم ميليشيات الحوثي في صنعاء، حسن إيرلو سفيرا لها في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ولم يقدم المسؤولون الإيرانيون أي تفاصيل عن كيفية وصوله إلى صنعاء، رغم الحصار المفروض على العاصمة اليمنية.