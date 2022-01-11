قوات العمالقة تدخل حريب مأرب بعد طرد الحوثيين من شبوة

تقدمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب، بعد أن استطاعت تحرير كامل المديريات التي كانت تحتلها ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة.

ووفق مصادر محلية فقد اضطرت القوات التابعة لميليشيا الحوثي للانسحاب من مركز المديرية وتمركزت في الجبال المحيطة بها، بعد توغل قوات العمالقة.

وكانت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية أعلنت مساء أمس الإثنين تحرير جميع مناطق ومديريات محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، من عناصر ميليشيات الحوثي.

وأكدت ألوية العمالقة، عبر بيان صادر عنها، استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب، وذلك بتحرير مديرية عين ثالث المديريات التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، الواقعة شمال غرب محافظة شبوة.

واحتاجت ألوية العمالقة الجنوبية، إلى 10 أيام فقط، لدحر الميليشيات الانقلابية من أي وجود لها في محافظة شبوة.

وأعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، أواخر الشهر الماضي، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة سمَّتها ”إعصار الجنوب“، والهدف منها تحرير مديريات محافظة شبوة، وأرسلت أواخر الشهر الماضي، وحدات عسكرية من مواقع تمركزها في الساحل الغربي، لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت سيطرت على مديريات بيحان وعسيلان وعين، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بتواطؤ من القوات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح ”إخوان اليمن“، خلال تقلد القيادي في الحزب محمد صالح بن عديو، مَنصب محافظ شبوة.