ألوية العمالقة تعلن تحرير جميع مديريات شبوة

أعلنت قيادة ألوية العمالقة الجنوبية مساء اليوم الإثنين تحرير جميع مناطق ومديريات محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، من عناصر ميليشيات الحوثي.

وأكدت ألوية العمالقة، عبر بيان صادر عنها، استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب، وذلك بتحرير مديرية عين ثالث المديريات التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، الواقعة شمال غرب محافظة شبوة.

واحتاجت ألوية العمالقة الجنوبية، إلى 10 أيام فقط، لدحر الميليشيات الانقلابية من أي وجود لها في محافظة شبوة.

وسيطرت ميليشيات الحوثي، على مديريات بيحان وعسيلان وعين، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بتواطؤ من القوات العسكرية المحسوبة على حزب الإصلاح ”إخوان اليمن“، خلال تقلد القيادي في الحزب محمد صالح بن عديو، لمنصب محافظ شبوة.

وأعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، أواخر الشهر الماضي، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة أسمتها ”إعصار الجنوب“، والهدف منها تحرير مديريات محافظة شبوة، وأرسلت أواخر الشهر الماضي، وحدات عسكرية من مواقع تمركزها في الساحل الغربي، لتحقيق هذا الهدف.

كانت ألوية العمالقة الجنوبية، المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تمكنت مساء أمس الأحد، من الدخول إلى مدينة الحجب، مركز مديرية عين، آخر مديريات محافظة شبوة التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية مطلعة في محافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات ألوية العمالقة تقدمت صباح الأحد، من محورينِ نحو مديرية عين، الواقعة في الأجزاء الشمالية الغربية من شبوة، والمتاخمة لمحافظة مأرب، ودارت معارك عنيفة شاركت فيها مقاتلات التحالف العربي بشن غارات جوية على مواقع ميليشيات الحوثي وتعزيزاتهم العسكرية“.

وأكدت المصادر أن ”قوات ألوية العمالقة الجنوبية، سيطرت على منطقتي نجد والساق قبيل تقدمها نحو مدينة الحجب، مركز مديرية عين“.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام محلية، أن ميليشيات الحوثي، فجرت صباح الأحد، جسرين صغيرين (عبّارتين) في عقبة ”القنذع“ الجبلية، في مديرية النعمان، التابعة لمحافظة البيضاء المحاذية لمحافظة شبوة، في محاولة لإعاقة تقدم قوات العمالقة الجنوبية القادمة من مديرية بيحان، نحو محافظة البيضاء، وسط البلاد.

ونقلت صحيفة ”الشارع“، عن مصادر محلية، قولها إن ”الحوثيين فجروا عبارتين في أهم منعطفين بأسفل ومنتصف عقبة القنذع بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى لإغلاق الطريق الرابط بين محافظتي شبوة والبيضاء“.