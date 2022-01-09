القوات الحكومية تتقدم جنوب مأرب.. و"معارك عنيفة" قرب معسكر "أم ريش"

حققت القوات الحكومية اليمنية والقوات الموالية لها، اليوم الأحد، تقدما ميدانيا على حساب ميليشيات الحوثيين، جنوبي محافظة مأرب النفطية، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، غالبيتهم من عناصر الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ومسلحي القبائل، نفذوا هجوما تمكنوا خلاله من السيطرة على عدة مواقع كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، في المناطق الصحراوية القريبة من منطقة ملعاء الواقعة بين مديريتي الجوبة وحريب، جنوبي مأرب، بعد معارك ضارية، شاركت فيها طائرات التحالف العربي، بغارات جوية استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية“.

وبحسب المصادر، فإن القوات الحكومية تخوض في الوقت الحالي ”معارك عنيفة“ قرب منطقة ”اللحاء“ ومعسكر ”أم ريش“ الذي كان مقرا لقوات اللواء 117 مشاة، التابعة للجيش اليمني، قبل سقوطه في أيدي الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن ”المعارك العنيفة والغارات الجوية المكثفة، كبدت الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، فيما قتل وأصيب عدد من عناصر القوات الحكومية والموالية لها إثر المعارك“.

كما أشارت المصادر إلى معارك أخرى متزامنة، اندلعت في المناطق الشرقية من مديرية ”صرواح“، غربي محافظة مأرب، وجبهتي ”المشجح“ و“الكسارة“ غربي المديرية، بمشاركة طائرات التحالف العربي.

من جهته، قال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، يواصلون التقدم على امتداد مسارح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.

وذكر الموقع أن القوات الحكومية تمكنت من ”من دحر الميليشيا الحوثية الإيرانية من عدة مواقع في الجبهة الجنوبية إثر هجوم واسع كبّد الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة“.

ووفق الموقع فإن قوات الجيش قصفت بالمدافع مواقع للحوثيين، بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتحركات وتعزيزات لميليشيات الحوثيين في مختلف جبهات القتال، جنوب وغرب محافظة مأرب.

وأكد الموقع أن المواجهات والغارات الجوية لطائرات التحالف العربي، أسفرت عن ”مصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الإيرانية، علاوة على تدمير عدة آليات وعربات“.

وتتزامن هذه التقدمات الميدانية للقوات الحكومية، مع تقدمات واسعة تحققها قوات ألوية العمالقة في محافظة شبوة المتاخمة لمأرب، تمكنت إثرها من استعادة السيطرة على مديريتي عسيلان وبيحان، شمال غرب شبوة، فيما باتت هذه القوات على مقربة من تحرير مديرية عين، آخر معاقل الحوثيين بشبوة.