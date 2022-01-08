التحالف: قد نعتبر ميناءي الصليف والحديدة في اليمن أهدافا عسكرية مشروعة

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، اليوم السبت، إن استخدام الحوثيين لمواقع مدنية سيحول ميناءي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون السعودي الرسمي: ”نحن لا نريد استهداف الموانئ، ونريد التوصل إلى حل سياسي شامل، لكن عندما يستخدم الحوثيون مواقع مدنية، فهم يسقطون الحصانة الدولية.. وبذلك يكون ميناءا الحديدة والصليف هدفا عسكريا مشروعا“.

وأكد المالكي أن ”ميناء الصليف يستخدم لتفخيخ وتجهيز الزوارق من قبل الحوثيين، كما أن السفينة الإيرانية ”سافيز“ تنقل الأسلحة الإيرانية إلى الحديدة“.

وقال: ”إن ميليشيا الحوثي تُحول ميناء الصليف لورش للتصنيع العسكري، كما أن ميناء الحديدة يعد البوابة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية“.

ولفت المالكي إلى أن التحالف العربي يتابع عن كثب تحركات الحرس الثوري الإيراني داخل الموانئ اليمنية كافة.

وفي سياق آخر، كشف التحالف العربي بقيادة السعودية عن انتهاكات ميليشيا الحوثي البحرية في البحر الأحمر انطلاقا من الحديدة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح تركي المالكي أن ”عملية قرصنة الحوثيين للسفينة (روابي) تعد انتهاكا للملاحة الدولية“.

وأكد أن السفينة ”روابي“ كانت تنقل المعدات الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري إلى سقطرى.

وأضاف: ”دمرنا 248 لغما بحريا في البحر الأحمر وأكثر من 100 زورق مفخخ“. وتابع: ”رصدنا قرابة 13 انتهاكا لميليشيا الحوثي على سفن تجارية، مما يشكل خطرا جسيما على التجارة العالمية“.

وعن دور إيران في استهداف السفن البحرية، قال المالكي إن ”قائد ميليشيات الحرس الثوري في صنعاء الراحل حسن إيرلو كان يشرف على عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر“. لافتا إلى أن ”الإرهابي منصور السعدي هو من كان يدير عمليات القرصنة الحوثية“، مشيراً إلى أن جميع الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في عملياتها ”إيرانية الصنع“.

ولفت المتحدث إلى أن ”السفن الإيرانية في البحر الأحمر عسكرية وليست تجارية“.

واستعرض المالكي، خلال المؤتمر الصحفي، صورا لاستهداف جماعة الحوثي ناقلة النفط السعودية ”بقيق“ في البحر الأحمر انطلاقا من الحديدة.

وقال المالكي: ”ما يهمنا في العلاقات العسكرية هو الوقوف مع الشعب اليمني، وأن نصل إلى حل سياسي شامل، ونملك الصبر التكتيكي والاستراتيجي للتعامل مع الهجمات الإرهابية“.

ولفت المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن ”السعودية تدرك تماماً أنه يجب الوقوف مع الشعب اليمني في تسهيل وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية، لكن الميليشيا ليس لديها أي احترام للقانون الدولي الإنساني في استخدام الأعيان المدنية عسكرياً“.