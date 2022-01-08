رئيس الوزراء اليمني: ألوية العمالقة سطرت "انتصارات بطولية" في شبوة

أشاد رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، بما أسماها ”الانتصارات البطولية“ التي سطرتها ”قوات العمالقة“ في شبوة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع محافظ شبوة عوض العولقي، ”إن الانتصارات البطولية تسطرها ألوية العمالقة بالتفاف شعبي كبير، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في محافظة شبوة رسمت معالم النصر، بإجهاض مشروع إيران الدموي في اليمن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي“.

وفق الوكالة، حيا رئيس الوزراء ”التضحيات الجسيمة والبطولات العظيمة التي سطرها المقاتلون الأشاوس في وقت قياسي بتحرير مديريتي عسيلان وبيحان“. مضيفا أن ذلك ”ظهر جليا من خلال المعنويات العالية لتطهير بقية أراضي محافظة شبوة، وما بعدها، حتى تحرير كامل الوطن من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفق خطط عملياتية عالية التنظيم والكفاءة“، حسب تعبيره.

وأشاد رئيس الحكومة اليمنية، بـ“الدور المحوري المؤثر لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق هذه الانتصارات“. موجها قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة بتطبيع الأوضاع في المديريات والمناطق المحررة، وتلمس احتياجات المواطنين وتلبيتها بشكل عاجل.

وأكد عبدالملك على ”دعم الحكومة لكل الجهود الرامية لتطبيع الأوضاع والتوجه نحو الإعمار والتنمية في المناطق المحررة“.

وفي سياق آخر، أجرى رئيس الوزراء اليمني، اتصالا هاتفيا مع القائد العام لقوات العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، اطلع خلاله على الانتصارات المحققة.

وحمل رئيس الوزراء القائد العام لقوات العمالقة، نقل تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحيات الحكومة والشعب اليمني، إلى ”كل قادة ألوية العمالقة والضباط الصف والجنود الذين يرسمون معالم النصر في هذه المعركة المصيرية والوجودية لليمن“.

وترحم عبدالملك على ”أرواح الشهداء الأبطال الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها وهم يؤدون مهامهم الوطنية النبيلة في مواقع الكرامة“، موجها بتقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والعناية بالجرحى حتى تماثلهم للشفاء.

يذكر أن المسؤول الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي، كان قد صرح لـ“إرم نيوز“، بأن ”ألوية العمالقة الجنوبية بقيادة قائدها العام أبو زرعة المحرمي، واصلت تقدمها الميداني في شبوة وبمعنويات عالية وسط تقهقر وتخبط واضح لميليشيا الحوثيين“.

وأضاف السقلدي: ”تمكنت ألوية العمالقة ومنذ بدء عمليتها العسكرية غرب شبوة، من تحرير مديرية عسيلان بالكامل، إضافة إلى تحرير مديرية بيحان، وتأمين الطريق الرابط بين شبوة ومأرب من جهة منطقة حريب“.

وكانت ألوية العمالقة قد أكدت مؤخراً عبر موقعها الرسمي، سيطرتها على مقر اللواء 163 مشاة، في محور بيحان العسكري، ومنطقتي ”السليم والصفراء“، جنوب مديرية عسيلان، بعد معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثيين ”تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى“.