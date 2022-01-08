احتفاء يمني واسع بـ"انتصارات" ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة

حققت قوات ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، انتصارات مكنتها في غضون أسبوع واحد فقط، من تحرير مديريتين من أصل 3 مديريات في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعلنت الألوية، مساء الجمعة، تحرير مديرية بيحان، التي سبقها خلال منتصف الأسبوع الماضي، تحرير مديرية عسيلان، وتتبقى فقط مديرية العين، وبات تحريرها مسألة وقت فقط.

وافتتحت ألوية العمالقة الجنوبية العام الميلادي الجديد بإطلاق عملية عسكرية واسعة أسمتها (عملية إعصار الجنوب)، الهدف منها تحرير مديريات بيحان وعسيلان والعين الواقعة شمال غرب محافظة شبوة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد سيطرت على تلك المناطق في شهر أيلول/سبتمبر الفائت، بتواطؤ من قبل قوات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح (إخوان اليمن)، وبطريقة أشبه بالاستلام والتسليم، وفقا لقيادات عسكرية شبوانية.

العملية العسكرية التي أطلقتها قوات العمالقة الجنوبية، السبت الماضي، وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، احتاجت إلى 7 أيام لتحرير ثلثي المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

وتستعد القوات لتحرير الثلث الأخير، المتمثل في مديرية العين، بعد أن أمهلت ميليشيات الحوثي للانسحاب منها وتسليمها دون قتال، في مدة أقصاها 6 ساعات، انتهت مع بزوغ فجر اليوم السبت.

واحتفى اليمنيون بالانتصارات العسكرية والميدانية التي حققتها ألوية العمالقة الجنوبية، على نطاق واسع، وجعلوا من منصات التواصل الاجتماعي نافذة للتعبير عن احتفائهم بها.

وأطلق ناشطون يمنيون العديد من الوسوم ”الهاشتاغات“، تحت مسميات مختلفة منها: (#شبوة_تنتصر، #بيحان_تتحرر، #العمالقة_يصنعون_التاريخ)، وآخر تلك الهاشتاغات لاقى رواجا واسعا وتفاعلا كبيرا.

وحيا وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة مقتضبة، صنيع قوات العمالقة، قائلا: ‏“حيا الله قوات ‎العمالقة البطلة، ورحم الله شهداءنا الأبرار، ‎#بيحان_تتحرر“.

من جانبه، توجه رئيس هيئة الأركان العامة في القوات اليمنية المسلحة الفريق ركن صغير حمود بن عزيز، بالشكر لتلك القوات، وكتب: ”‏الحمد والشكر لله رب العالمين، ثم شكرا لقوات العمالقة ووحدات محور بيحان والمقاومة، شكرا تحالف دعم الشرعية، وما النصر إلا من عند الله“.

بدوره، قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني محمد عيضة بن شبيبة: ‏“تسقط منطقة لسبب أو لآخر، بيد مرتزقة إيران، فيخرج محمد علي الحوثي شامتًا يغرد بحروف مقطعة، وحسين العزي منتشيًا بهشتاغ (هو الله)، ومحمد البخيتي يعزو تقدمهم بسبب توليهم لعلم من أهل البيت كما يزعم اسمه عبدالملك الحوثي“.

وأضاف شبيبة: ”‏لكن العمالقة في شبوة فضحت خرافتهم، وكشفت كهانتهم، وعرت كذبهم، حينما مرغت أنوفهم ونكست رؤوسهم، وجعلتهم يهربون ولا يلتفتون، فشكرا لله أولًا، ثم للعمالقة، والمقاومة، والجيش، والتحالف الذي يدعمهم“.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إن ‏“النصر المبين يصنعه الأبطال الميامين، وتراب شبوة الطاهر يتحرر من رجس الحوثيين“.

وتابع البركاني: ”العمالقة والجيش يهزمون العصابة شر هزيمة، مأرب تنتصر، والبيضاء طريقنا إلى النصر، وصنعاء هدفنا، تحية للأشقاء في المملكة والإمارات. جميل سيخلده التاريخ، ومصير مشترك ستخلده الأجيال“.

إلى ذلك، أشار عضو الهيئة العليا لرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي، إلى أنه: ”‏منذ البداية كنا على يقين بالنصر في جبهات بيحان خلال وقت قياسي“.

وأضاف العولقي: ”يقيننا بالنصر كان من ثقتنا بالله، ثم بقوة الحق والقضية وبالبندقية الجنوبية التي هزمت وتهزم اليوم ميليشيات الحوثيين في كل ميادين الجنوب، من الضالع إلى عدن إلى باب المندب وصولا إلى بيحان، المجد لإعصار الجنوب ورجاله وعمالقته“.

وقال رئيس الجالية الجنوبية في المنطقة الشرقية بالسعودية هيثم العيسائي: ”‏شبوة انتصرت برجال الجنوب الأوفياء، المتمثلين بألوية العمالقة الجنوبية. حققت نصرا مؤزرا على الحوثي والإخوان، ما خاب ظن من استعان بمثلث الرعب، سيرة الأجداد تتجدد مع الأحفاد، الجنوب قوة متماسكة من المهرة إلى باب المندب“.

وقال الناشط عبدالله حيدرة: ”بفضل من الله قوات العمالقة الجنوبية، تصنع بدمائها الطاهرة، وتضحيات أبطالها، النصر حيث ما وجدت، ويحل بذلك الخير والبركة ويملأ الفرح والسرور منازل المواطنين في المناطق التي تحررها وتطهرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية. حفظ الله أبطال العمالقة من كل شر“.