بعد تحرير شبوة.. هل ستواصل القوات الجنوبية قتال الحوثيين في جبهات شمال اليمن؟

أفاد رئيس الجمعية الوطنية والقائم بأعمال رئيس الهيئة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أحمد سعيد بن بريك، بأن ”القوات الجنوبية، لن تخوض الحرب ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في أي منطقة تتبع المحافظات الشمالية، إلا بعد الزج بقوات شمالية، لمساندة ودعم الوحدات العسكرية الجنوبية“.

جاء حديث بن بريك، عقب إعلان قوات ألوية العمالقة الجنوبية، مساء الجمعة، تحرير مركز مديرية بيحان، والتي سبقها خلال منتصف الأسبوع الماضي تحرير مديرية عسيلان، في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وتتبقى مدينة العين، آخر المدن الثلاث، الواقعة شمال غرب محافظة شبوة، والمحاذية لمحافظتي مأرب والبيضاء المحسوبتين على المحافظات الشمالية، والتي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بطريقة أشبه بالاستلام والتسليم من قبل قوات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح (إخوان اليمن).

وأمهلت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ميليشيات الحوثي الإنقلابية، 6 ساعات للخروج من مدينة العين، وتسليمها دون قتال.

وهنأ أحمد سعيد بن بريك، في بداية حديثه، ألوية اعمالقة على الانتصارات التي تم تحقيقها على الحوثيين في شبوة، قائلا: ”نهنئ قوات العمالقة الجنوبية وقوات المقاومة وشباب القبائل الشبوانية، بتحرير مديريات بيحان وعسيلان اليوم، وغدا العين، بمعارك هجومية خاطفة من الحركة، نبارك لأبناء شبوة خاصة والجنوب عامة الفرح بهذا الانتصار“ .

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نهنئ قوات العمالقة الجنوبية وقوات المقاومة وشباب القبائل الشبوانية بتحرير مديريات بيحان وعسيلان اليوم وغدا العين بمعارك هجومية خاطفة من الحركة.

نبارك لأبناء شبوة خاصة والجنوب عامة الفرح بهذا الانتصار .#العمالقه_يصنعون_التاريخ — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) January 7, 2022

و‏تطرق بن بريك، ضمن سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في ”تويتر“، حول مواصلة القوات الجنوبية عقب تحرير مديرية العين، قتال الحوثيين في الجبهات الواقعة في المحافظات الشمالية، مؤكدا على أن: ”أي معركة داخل الأراضي الشمالية، لن تقوم بها القوات الجنوبية، إلا بعد الزج بالقوات من المحافظات الشمالية القابعة في محافظات أبين و وادي حضرموت والمهرة، في مقدمة الجبهات لتحرير أراضيهم“.

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أي معركة داخل الاراضي الشمالية لن تقوم بها القوات الجنوبية الا بعد الزج بالقوات من المحافظات الشمالية القابعة في أبين و وادي حضرموت والمهرة في مقدمة الجبهات لتحرير اراضيهم .#العمالقه_يصنعون_التاريخ — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) January 7, 2022

وأضاف بن بريك: ”مالم فإن على قوات التحالف وقواتنا الجنوبية، اعتبار تلك القوات في حال رفضها التقدم للجبهات، قوات معادية وحوثية والقيام بتصفيتها وقصفها من الجو“.

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مالم فإن على قوات التحالف وقواتنا الجنوبية اعتبار تلك القوات في حال رفضها التقدم للجبهات ، قوات معادية وحوثية والقيام بتصفيتها وقصفها من الجو.#العمالقه_يصنعون_التاريخ — أحمد سعيد بن بريك (@ahmed_binbreak) January 7, 2022

وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي إن ”معركتنا ضد قوى الإرهاب مستمرة، وضد كل خطر يهدد أمن المنطقة، وسنظل شركاء وحليفا فاعلا مع قوات التحالف“.

وشدد بن بريك، في ختام حديثه، على القوات الجنوبية العسكرية والأمنية، رفع الجاهزية واليقظة، قائلا ”وبهذه المناسبة، نوجه الدعوة إلى كافة منتسبي قواتنا المسلحة والأمن المرابط في كل شبر من أرض الجنوب، إلى مزيد من اليقظة والاستعداد القتالي، لمواجهة أي طارئ“.