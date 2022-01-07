ألوية العمالقة تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من آخر مديريات شبوة

أمهلت ”ألوية العمالقة الجنوبية“، مساء الجمعة، عناصر ميليشيات الحوثيين، 6 ساعات، للانسحاب من مديرية عين، آخر المديريات الخاضعة لسيطرتهم في محافظة شبوة بشكل فوري.

وتمكنت ألوية العمالقة الجنوبية المسنودة من قوات التحالف العربي، مساء الجمعة، من السيطرة على مدينة ”العلياء“ مركز مديرية بيحان، غرب محافظة شبوة، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، بمشاركة طيران التحالف العربي.

وأعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الجمعة، عبر موقعها الرسمي، نجاح المرحلة الثانية من عملية ”إعصار الجنوب“ التي أطلقتها بدعم من التحالف العربي، مطلع الشهر الجاري، بتحرير مديرية بيحان، من سيطرة ميليشيات الحوثيين، ودحرها منها، وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة، بعد معارك عنيفة.

وأكدت جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، دون تأخير، لتحرير مديرية عين، مانحة ميليشيات الحوثيين مهلة مدتها 6 ساعات للانسحاب الفوري من المديرية.

وتوعدن ألوية العمالقة، ميليشيات الحوثيين، بشنّ ”حملة جوية وبرية مركزة، بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، لدك الحوثيين وتدميرهم في عين، وطردهم بالقوة، في حال عدم انسحابها استجابة للمهلة“.

وسبق أن سيطرت ألوية العمالقة الجنوبية، على مديرية عسيلان، شمال غرب محافظة شبوة، بعد تحريرها من ميليشيات الحوثيين، يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من انطلاق حملتها العسكرية.

وتمكنت ميليشيات الحوثيين من السيطرة على مديريات عسيلان، بيحان وعين، في الأطراف الشمالية الغربية من شبوة، المتاخمة لمحافظتي البيضاء ومأرب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون أدنى مواجهة، وسط اتهامات لمحافظ المحافظة السابق، محمد بن عديو، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، وقيادات عسكرية موالية للحزب في الجيش اليمني، بالتواطؤ مع الحوثيين.

وعقب إقالة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، للمحافظ السابق، أواخر العام الماضي، وتعيين عوض العولقي محافظًا جديدًا لشبوة، أرسلت قوات العمالقة عدة ألوية من قواتها المنتشرة في الساحل الغربي من البلاد، إلى محافظة شبوة، بهدف تحرير مديرياتها الثلاث من ميليشيات الحوثيين، بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعلى صعيد متصل، أجرى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، اتصالًا هاتفيًا، مساء الجمعة، بالقائد العام لقوات العمالقة الجنوبية، العميد أبو زرعة المحرمي، بارك خلاله بالانتصارات ”العظيمة“ التي تحققت، مؤكدًا أن أبناء الجنوب كانوا وسيظلون حجر الزاوية في مقاومة ميليشيات الحوثيين، وحاجز الصدّ المتين في وجهها ووجه داعميها، والمشاريع المعادية للجنوب والمنطقة العربية بأكملها.

من جانبه، حيَّا نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن، علي محسن الأحمر، خلال اتصال هاتفي بمحافظ شبوة، عوض العولقي، ”الأبطال الأشاوس من قوات العمالقة، والجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، أبناء شبوة الأحرار وهم يخوضون معارك الشرف والبطولة في وجه ميليشيات الكهنوت الحوثية الطائفية المدعومة من إيران“، على حد تعبيره.