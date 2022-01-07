اليمن.. ألوية العمالقة تعلن سيطرتها على مدينة العلياء مركز مديرية بيحان

تمكنت ألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، اليوم الجمعة، من السيطرة على مدينة ”العلياء“ مركز مديرية ”بيحان“، ومناطق وقرى متاخمة.

وأعلنت قوات العمالقة كذلك السيطرة على الطريق الرابط بين بيحان بمحافظة شبوة، ومحافظة البيضاء المجاورة.

وقال إعلام ألوية العمالقة في تغريدات عبر حسابها على ”تويتر“ إنها سيطرت على الطريق الذي يربط بيحان بمحافظة البيضاء“.

وأضاف إعلام الألوية أن قوات العمالقة تطارد ما تبقى من الميليشيات الحوثية التي شوهد هروبها جماعيًا عبر عقبة القنذع صوب محافظة البيضاء.

في ذات الإطار، أعلن إعلام الألوية عن سيطرة قوات العمالقة الجنوبية على منطقة الحنو في بيحان شبوة.

وفي غضون ذلك أكد محافظ شبوة عوض الوزير العولقي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بنسختها التابعة للشرعية، سيطرة ألوية العمالقة على مركز مديرية بيحان ”العلياء“، واستمرارها في التقدم لتحرير وتأمين القرى والمناطق المحيطة بها.

وأشاد محافظ شبوة في تصريح للوكالة الرسمية ”بإسناد طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أهميته المحورية في مسار العمليات الحربية على طريق تحرير ما تبقى من مناطق وقرى وأرياف المديرية“.

وكان المسؤول الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي، أكد لـ“إرم نيوز“، أمس الخميس، أن ألوية العمالقة مستمرة في تقدماتها عقب تمكنها من تحرير مديريتين من أصل 3 مديريات في بيحان شبوة، لافتًا إلى أن الهدف المقبل سيكون تحرير مديرية عين، آخر مديريات بيحان.

وفي أول تعليق من المجلس الانتقالي الجنوبي على تحرير مركز مديرية بيحان، قال عضو هيئة رئاسة المجلس سالم ثابت العولقي عبر صفحته على تويتر: ”‏منذ البداية كنا على يقين بالنصر على جبهات بيحان خلال وقت قياسي، ويقيننا بالنصر كان من ثقتنا بالله، ثم بقوة الحق والقضية، وبالبندقية الجنوبية التي هزمت وتهزم، اليوم، ميليشيات الحوثيين في كل ميادين الجنوب من الضالع إلى عدن إلى المندب، وصولًا إلى بيحان، المجد لإعصار الجنوب، ورجاله، وعمالقته“.

يشار إلى أنه وفي أواخر عام 2021، وفي إطار إستراتيجية وخطة انتشار عسكرية جديدة، بين التحالف العربي والقوى المناوئة للحوثيين، تحركت قوة من ألوية العمالقة الجنوبية التي كانت تتواجد على جبهات الساحل الغربي منذ سنوات، صوب محافظة شبوة النفطية، لتحرير مديريات بيحان الثلاث التي سقطت بيد ميليشيات الحوثيين بصورة مفاجئة، في سبتمبر / أيلول 2021، وباتت تشكل تهديدًا كبيرًا على مناطق الجنوب المحررة، معلنة في الأول من يناير/ كانون الثاني، انطلاق عملياتها العسكرية لتحرير بيحان بإسناد جوي من مقاتلات التحالف، أطلقت عليها مسمى ”إعصار الجنوب“.