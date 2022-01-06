اليمن.. ألوية العمالقة تسيطر على مناطق جديدة غرب شبوة

أعلنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، مساء الخميس، تحرير مناطق جديدة غرب محافظة شبوة، من قبضة ميليشيات الحوثيين.

وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة على الإنترنت، إن ”قواتها تمكنت الخميس من تحرير منطقة الصفحة، والديمة، وجبل عتيق، غرب شبوة“.

وأكدت الألوية أيضا ”السيطرة النارية على مفرق السعدي الذي يربط بيحان شبوة بمنطقة حريب في محافظة مأرب، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثيين“.

وأشارت إلى أن الحوثيين ”تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، فضلا عن أسر عدد منهم وفرار آخرين“.

شاهد قوات العمالقة تسيطر على مناطق الصفحة والديمة وتفرض سيطرة نارية على الخط الرابط بين حريب مأرب وبيحان شبوة بمفرق السعدي#اعصار_الجنوب pic.twitter.com/oBnQjP4puO — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة الجنوبية (@alamalikah) January 6, 2022

وقال المسؤول الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”ألوية العمالقة الجنوبية بقيادة قائدها العام أبو زرعة المحرمي، تواصل تقدمها الميداني في شبوة وبمعنويات عالية وسط تقهقر وتخبط واضح لميليشيا الحوثيين“.

وأضاف السقلدي: ”تمكنت ألوية العمالقة ومنذ بدء عمليتها العسكرية غرب شبوة، من تحرير مديرية عسيلان بالكامل، بالإضافة إلى تحرير مديرية بيحان، وتأمين الطريق الرابط بين شبوة ومأرب من جهة منطقة حريب“.

وتابع أن ”قوات ألوية العمالقة ستواصل تقدماتها نحو مديرية عين، وهي آخر مديريات بيحان الثلاث التي سقطت بيد ميليشيا الحوثيين قبل أشهر“.

وكانت ألوية العمالقة، أكدت يوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، سيطرتها على مقر اللواء 163 مشاة، في محور بيحان العسكري، ومنطقتي ”السليم والصفراء“، جنوب مديرية عسيلان، بعد معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثيين، ”تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى“.

وسبق أن أرسلت قوات العمالقة، أواخر العام الماضي، أرتالًا من وحداتها العسكرية من موقع انتشارها في الساحل الغربي للبلاد، إلى محافظة شبوة لتحرير مديرياتها الثلاث (عسيلان، وبيحان، وعين)، المتاخمة لمحافظتي مأرب والبيضاء، من ميليشيات الحوثيين التي تمكنت من السيطرة عليها، في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون قتال، وسط اتهامات لمحافظ المحافظة السابق وقيادة الوحدات العسكرية الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين) بالتواطؤ مع الحوثيين، وتسليمهم المديريات الإستراتيجية.