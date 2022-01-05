قوات حكومية يمنية تحرر مواقع استراتيجية جديدة جنوب وغرب مأرب

تمكنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، من تحرير عدة مواقع استراتيجية جديدة، في الجبهات الواقعة جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرق البلاد.

وتواصل القوات العسكرية اليمنية، المسنودة بمقاتلي القبائل، وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، لليوم الثاني على التوالي، تقدمها الميداني جنوب وغرب مأرب، وسط انهيار وفرار عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأكد المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة أن ”قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب مأرب، خلال هجوم كاسح ألحق بالانقلابيين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي إن القوات الحكومية ”شنت عملية هجومية مباغتة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية، في الجبهات الجنوبية للمحافظة، وتم تحرير منطقة العكدة الاستراتيجية بالكامل، وتحرير عدة مواقع هامة في منطقة الاعيرف ولظاة“.

وأفاد مجلي، في تصريح أورده موقع الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، بأن ”العملية الهجومية مستمرة في مختلف جبهات القتال جنوب المحافظة، وسط تحقيق تقدم ميداني، ومكاسب على الأرض، في ظل انهيار واسع للميليشيات الانقلابية وفرار عناصرها“.

وأشار مجلي إلى أن ”دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيّرة “مفخخة” للميليشيا الحوثية في جبهة البلق“.

وذكر مجلي أن ”طيران تحالف دعم الشرعية ومدفعية الجيش الوطني دمرت تحصينات والعديد من العربات والأطقم التابعة للميليشيات الحوثية، في مختلف الجبهات القتالية جنوبي المحافظة، وتم تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح“.

وقال متحدث الجيش اليمني، في تصريحات سابقة الثلاثاء، إن ”قوات الجيش والمقاومة الشعبية تقدمت ميدانيا في منطقتي العمود والأعيرف في مديرية الجوبة جنوب مأرب، عقب عمليات هجومية واسعة“.

وتخوض القوات العسكرية الحكومية، مسنودة بمقاتلي القبائل، وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، بشكل يومي، في جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب، معارك قتالية عنيفة، ومواجهات ميدانية شرسة، ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وبحسب مصادر يمنية، تتكبد الميليشيات الحوثية المتمردة في تلك المعارك المستمرة على مختلف الجبهات خسائر فادحة في الأرواح البشرية والآليات العسكرية، فضلا عن سلبهم ودحرهم من المواقع والمناطق التي كانوا يسيطرون عليها.