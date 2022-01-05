"التحالف": ميناء الحديدة مركز رئيس لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ عملية قرصنة سفينة النقل البحري“روابي“ التي تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة انطلق من ميناء الحديدة في اليمن.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن ميناء الحديدة مركز رئيس لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية، مضيفًا أن ”الحديدة والصليف مركزان رئيسان للأعمال العدائية، وتهديد للأمن البحري“، مشيرًا إلى أنه رصد ووثق ”عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف“.

وكان التحالف العربي أكد، أمس الثلاثاء، أن سفينة الشحن التجاري الإماراتية ”روابي“، التي تعرضت للقرصنة، والاختطاف، والسطو المسلح، من جانب ميليشيات الحوثيين، احتجزت في المياه الدولية.

وطالب التحالف العربي، في بيان له، بالإفراج عن السفينة بكامل حمولتها، محذرًا في الوقت ذاته من أن ”عمليات القرصنة، والاختطاف، والسطو المسلح، من أي ميناء سيجعله هدفًا عسكريًا مشروعًا“.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن ما حدث للسفينة الإماراتية ”عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قِبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية، واقتيادها بالقوة إلى ميناء الصليف“.

وأضاف أن ”تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف، انطلق من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية في الممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم بتقديم الرعاية الصحية، والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين في الجزيرة“.

وأكد المالكي أن ”نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، و (دليل سان ريمو ) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار، واتفاقيات الأمم المتحدة، تضمن حرية الملاحة البحرية، والتجارة العالمية في الممرات المائية والبحار، ولا تؤمّن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضًا لأمن الممرات المائية، وتهديدًا مباشرًا للملاحة البحرية والتجارة العالمية“.