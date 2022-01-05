اليمن.. ألوية العمالقة الجنوبية تطهر مديرية عسيلان وتدخل مناطق في بيحان

استكملت ”ألوية العمالقة الجنوبية“ المدعومة من التحالف العربي، اليوم الأربعاء، عملية تحرير مديرية عسيلان النفطية، شمال غرب محافظة شبوة، جنوب اليمن، بعد تمكنها من السيطرة على بقية المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثيين في الأطراف الجنوبية من المديرية، وواصلت تقدمها نحو أولى مناطق مديرية بيحان المجاورة.

وأعلنت ألوية العمالقة، عبر موقعها الرسمي، سيطرتها على مقر اللواء 163 مشاة، بمحور بيحان العسكري، ومنطقتي ”السليم والصفراء“، جنوب مديرية عسيلان، بعد معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثيين، تكبدت خلالها الميليشيات ”خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسقط مئات القتلى والجرحى“.

وقالت مصادر محلية مطلعة، لـ“إرم نيوز“، إن قوات العمالقة واصلت هجومها، صباح اليوم الأربعاء، على مواقع ميليشيات الحوثيين في بقية المناطق الجنوبية من مديرية عسيلان، المجاورة لمديرية بيحان، غرب شبوة، واندلعت معارك عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، وتكللت بسيطرة العمالقة على بقية مناطق المديرية.

وذكرت المصادر أن قوات العمالقة الجنوبية، حاصرت عناصر ميليشيات الحوثيين في منطقة ”الصفراء“، و“جبل السليم“ الإستراتيجي، يوم أمس، قبل أن تشنّ هجومها، اليوم الأربعاء، على تلك المناطق، وتتمكن من السيطرة عليها، وهو ما كبّد ميليشيات الحوثيين خسائر كبيرة.

وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحوثيين، قصفت منزل مدير عام مديرية عسيلان، العميد، ناصر القحيح الحارثي، بصاروخ باليستي، أدى إلى مقتل 8 مدنيين، بينهم أطفال.

وكانت ألوية العمالقة، قد تمكنت، يوم أمس الثلاثاء، من تحرير مدينة النقوب، ومثلث ”الحمى“ الإستراتيجي، جنوب مديرية عسيلان، بعد معارك ضد ميليشيات الحوثيين، شاركت فيها طائرات التحالف العربي، على طريق تقدمها نحو مديرية بيحان المجاورة.

وعلى صعيد متصل، وصلت إلى مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، اليوم الأربعاء، وحدات عسكرية جديدة من قوات ”دفاع شبوة“ بعد أيام من وصول وحدات أخرى من ذات القوات إلى المحافظة بهدف تأمين المناطق المحررة من الحوثيين، طبقًا للمصادر.

وسبق أن أرسلت قوات العمالقة، أواخر العام الماضي، أرتالًا من وحداتها العسكرية من موقع انتشارها في الساحل الغربي للبلاد، إلى محافظة شبوة لتحرير مديرياتها الثلاث (عسيلان، وبيحان، وعين)، المتاخمة لمحافظتي مأرب والبيضاء، من ميليشيات الحوثيين التي تمكنت من السيطرة عليها، في سبتمبر/ أيلول الماضي، دون قتال، وسط اتهامات لمحافظ المحافظة السابق وقيادة الوحدات العسكرية الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمين) بالتواطؤ مع الحوثيين، وتسليمهم المديريات الإستراتيجية.