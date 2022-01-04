التحالف: سفينة الشحن الإماراتية روابي احتجزت في المياه الدولية

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الشحن التجاري الإماراتية ”روابي“، التي تعرضت للقرصنة والاختطاف والسطو المسلح من جانب ميليشيات الحوثي، احتجزت في المياه الدولية.

وطالب التحالف العربي، في بيان له، بالإفراج عن السفينة بكامل حمولتها، محذراً في الوقت ذاته من أن ”عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح من أي ميناء سيجعله هدفا عسكريا مشروعا“.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن ما حدث للسفينة الإماراتية ”عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف“.

وأضاف أن ”تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية في الممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادىء القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين في الجزيرة“.

وأكد المالكي أن ”نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و (دليل سان ريمو ) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية، وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

وأوضح أن ”هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018م، خاصة ما تضمنه البند الثاني بالتعهدات، والبند الثاني من الاتفاق، والمتعلق بمدينة الحديدة وموانىء الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بكافة أنواع الانتهاكات، والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً“.

وشدد المالكي على أنه ”يجب على الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتال“، محذراً من أنه ”في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني، وقوانين البحار ذات الصلة“.