مقتل القيادي في ألوية العمالقة سميح جرادة في معارك شبوة‎‎

أعلنت ألوية العمالقة في اليمن، يوم الثلاثاء، عن مقتل قائد أركان اللواء الثاني عمالقة، العقيد سميح جرادة، خلال المعارك التي تشهدها جبهة عسيلان في محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد.

وقالت ألوية العمالقة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، إن ”قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بعث برقية عزاء باستشهاد القائد البطل العقيد سميح جراده أركان اللواء الثاني عمالقة، وعدد من (عناصر) العمالقة الذين استشهدوا في عملية إعصار الجنوب في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة“.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل.

وقالت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“، إن العقيد جرادة، ”قتل هو ومجموعة من أفراد قوات ألوية العمالقة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال المواجهات الميدانية التي تشهدها مدينة عسيلان“.

وأشارت إلى أن ”عدد ضحايا قوات العمالقة، في المعارك خلال هذين اليومين، بلغ 20 قتيلا و140 جريحا، بينما قُتل وجرح المئات في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

ولم تصرح أي جهة رسمية حتى اللحظة، عن العدد الحقيقي والرسمي لضحايا قوات العمالقة، خلال معارك شبوة.

وتواصل ألوية العمالقة، المسنودة من التحالف العربي، تقدمها المتسارع لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، في محافظة شبوة.

وأعلنت اليوم الثلاثاء، سيطرتها على ”مفرق ومدينة النقوب وجبل سبيعان وقرية هجيرة شمال بيحان في مديرية عسيلان“، بالإضافة إلى سيطرتها على ”مفرق الحمى الاستراتيجي وسط انهيار مليشيات الحوثي“، بحسب ما نشر الموقع الإلكتروني للألوية.

وكانت مصادر محلية في محافظة شبوة، قالت لـ“إرم نيوز“، أمس الإثنين، إن ”قوات العمالقة شنت هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثيين في الأطراف الجنوبية من مديرية عسيلان شمالي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على مناطق هجر بن حميد وطوال السادة بشكل تام، وباتت تسيطر ناريًا على مفرق الحمى، في طريقها إلى منطقة النقوب، آخر مواقع ميليشيات الحوثيين في مديرية عسيلان، والمتاخم لمديرية بيحان“.

يشار إلى أن تعزيزات عسكرية، تابعة لألوية العمالقة الجنوبية، قدمت من الساحل الغربي، إلى محافظة شبوة، الأسبوع الماضي؛ لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة، الهدف منها تحرير المناطق والمديريات الواقعة شمال غرب محافظة شبوة، من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، والمسيطرة عليها منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.