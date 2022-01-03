قوات حكومية يمنية تصد هجمات حوثية جنوبي مأرب

استأنفت مليشيات الحوثي اليوم الإثنين، هجماتها على مواقع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية والقبليين، المدعومين من التحالف العربي، في مناطق متفرقة من محافظة مأرب النفطية، الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بعد يوم واحد من توقف المعارك.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن ميليشيات الحوثيين شنت هجمات على مواقع القوات الحكومية والموالية لها، في جبهة الأعيرف الواقعة بين مديريتي الجوبة والوادي، وجبهة البلق الشرقي في مديرية الوادي، جنوب محافظة مأرب، ما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة بين الطرفين، تمكنت إثرها القوات الحكومية والموالية من التصدي لهذه المحاولات وإفشالها.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن هجمات الحوثيين في المناطق الجنوبية، تزامنت مع هجمات أخرى، على مواقع القوات الحكومية والموالية لها، في جبهات مختلفة من مديرية صرواح، غرب المحافظة، بأنساق متعددة، وسط ضربات جوية من طائرات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن قوات الجيش شنّت قصفًا مدفعيًا مركزًا على مناطق تجمعات عناصر ميليشيات الحوثي وآلياتهم العسكرية، في المناطق الغربية من محافظة مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر، أن هجوم ميليشيات الحوثي، على جبهات القتال في مديرية صرواح، غرب المحافظة، يأتي بعد دفعها بتعزيزات بشرية وعسكرية يوم أمس الأحد.

وتوقفت أمس الأحد، المواجهات الميدانية بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، في مختلف جبهات محافظة مأرب، واقتصرت العمليات العسكرية بين الطرفين على قصف مدفعي متبادل في جبهات القتال الجنوبية والغربية والشمالية من المحافظة، وسط غارات جوية لطائرات التحالف العربي، مستهدفة مواقع الحوثيين في مختلف الجبهات.

ومنذُ شهر فبراير/شباط الماضي، تشنّ مليشيات الحوثيين، حملة عسكرية مكثفة على الأطراف الجنوبية والغربية والشمالية، المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، التي تعدّ مركزًا لانطلاق العمليات العسكرية الحكومية المناهضة للحوثيين في شمال اليمن.

وإلى الجنوب الشرقي من محافظة مأرب، تحقق قوات العمالقة القادمة من الساحل الغربي للبلاد، تقدمًا ميدانيًا متسارعًا على حساب ميليشيات الحوثي، في مديريات شبوة المتاخمة لمأرب، الخاضعة لسيطرتها، بعد تحرير مديرية عسيلان شمال شبوة، ومواصلة تقدمها نحو مديرية بيحان، شمال غرب المحافظة، بعد معارك عنيفة أجبرت عناصر الحوثيين على التراجع والفرار.