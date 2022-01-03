ألوية العمالقة تسيطر على مواقع جديدة في شبوة

واصلت ألوية العمالقة، المسنودة من التحالف العربي، اليوم الإثنين تقدمها المتسارع لتحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين، في محافظة شبوة جنوبي اليمن، بعد معارك عنيفة شاركت فيها طائرات التحالف العربي، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

#ألوية_العمالقة تنشر مشاهد لتحرير جبل بن عقيل الاستراتيجي المطل على مركز مديرية عسيلان في #شبوة اليمنية بعد معارك مع المليشيات الحوثية pic.twitter.com/XKxCKD7xzt — إرم نيوز (@EremNews) January 3, 2022

وقالت مصادر محلية بمحافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات العمالقة شنّت هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثيين في الأطراف الجنوبية من مديرية عسيلان شمالي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على مناطق هجر بن حميد وطوال السادة بشكل تام، وباتت تسيطر ناريًا على مفرق الحمى، في طريقها إلى منطقة النقوب، آخر مواقع ميليشيات الحوثيين في مديرية عسيلان، والمتاخم لمديرية بيحان“.

وأضافت أن ”معارك عنيفة دارت بين الطرفين، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات تمهيدية مركزة، استهدفت مواقع ميليشيات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية ومناطق تجمعاتهم“، مؤكدة ”سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، غالبيتهم من عناصر ميليشيات الحوثيين“.

وذكرت المصادر، أن ”الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة، تمكنت من تفكيك عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين في مناطق متعددة من مديرية عسيلان“، لافتة إلى ”أن الألغام المزروعة تزداد كثافتها مع كل تقدم لقوات العمالقة باتجاه مديرية بيحان المتاخمة لمحافظة البيضاء، وعين المحاذية لمحافظة مأرب“.

في السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، محمد النقيب، في تغريدة على ”تويتر“، أن ”قوات العمالقة الجنوبية، تمكنت من السيطرة على مفرق الحمى، وأن الأهمية الاستراتيجية لهذا المفرق تكمن في كونه مركز ربط وسيطرة وتحكم بعدد من الطرق والممرات التي كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية كشرايين إمداد وتعزيز“.

وكانت ميليشيات الحوثيين قد تمكنت من السيطرة على ثلاث مديريات من محافظة شبوة، هي عسيلان وبيحان وعين، في الشمال الغربي من المحافظة، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، دون أية مواجهة مع القوات الحكومية، وسط اتهامات لمحافظ شبوة السابق، محمد بن عديو، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح والقوات الموالية للحزب، بالتواطؤ مع الحوثيين وتسليمهم لتلك المناطق دون مواجهة.

على صعيد متصل، أثنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، على ”الانتصارات الكبيرة لقوات العمالقة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي، التي تكللت أولى نتائجها بدحر الميليشيات الحوثية الإرهابية من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، والاستعداد لتحرير باقي مديريات بيحان التي سلمتها الميليشيات الإخوانية للحوثيين“.

وأشادت الهيئة في اجتماعها المنعقد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعودة قوات ”النخبة الشبوانية“ إلى المحافظة، تزامنًا مع عودة قيادة الانتقالي الجنوبي بالمحافظة إلى مدينة عتق، مركز شبوة، منوهة إلى أن ”هذه العودة ستفسح المجال لإعادة تفعيل دور المجلس، والنخبة الشبوانية سياسيا وأمنيا لحفظ السكينة العامة للمواطنين، ومطاردة بقايا الإرهابيين وتصفية بؤرهم التي احتضنتها القيادات الإخوانية وميليشياتها خلال العامين الماضيين“، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.