هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: أنباء عن هجوم على سفينة قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت متأخر أمس الأحد، إنها تلقت أنباء عن وقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني، وإن التحريات جارية.

وفي إشعار نشر عند الساعة 2150 بتوقيت غرينتش، نصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية – وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية – البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، وفقا لرويترز.

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف في اليمن إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

ونقلت قناة ”الإخبارية“ السعودية الرسمية عن التحالف قوله إنه ”أحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية“.

واتهم التحالف ميليشيات الحوثيين في اليمن بالاستمرار ”في تهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر بدعم إيراني“.

وقال التحالف إن ”جهوده أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب“.

وفي الـ 29 من يوليو / تموز، قالت شركة ”زودياك ماريتايم“ المملوكة لإسرائيليين إن ناقلة تديرها وتحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة السواحل العُمانية، بحسب وكالة ”رويترز“.

وأسفر الهجوم على الناقلة الإسرائيلية عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما بريطاني والآخر روماني، وفقا لبيان شركة زودياك ماريتايم المشغلة للسفينة.

وذكرت شركة ”زودياك ماريتايم“ – ومقرها العاصمة البريطانية لندن – عبر موقعها الإلكتروني، أن الناقلة التي تعرضت للهجوم هي ”ميرسر ستريت“، وهي مملوكة لشركة يابانية، إلا أن ”زودياك ماريتايم“ مملوكة لعائلة عوفر الإسرائيلية، بحسب ما يوضح الموقع.

واتهم مسؤول إسرائيلي كبير إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب.

وأشار المسؤول الإسرائيلي الكبير إلى أن ”هناك عملية إرهابية من إيران تسببت بقتل اثنين من الأبرياء، كما تسببت بضرر لسفن الشحن الدولي. القتيل الروماني هو قبطان السفينة، والقتيل البريطاني هو حارس أمن“.

وأضاف: ”هاجم الإيرانيون السفينة من خلال طائرة دون طيار. سفينة بريئة مع قتلى أبرياء“، بحسب ما نقلته القناة ”13“ الإسرائيلية.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينة تجارية مملوكة لإسرائيل تم استهدافها في هجوم قبالة سواحل سلطنة عُمان في بحر العرب.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه.