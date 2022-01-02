التحالف يطالب المدنيين بإخلاء معسكر "السوادية" في البيضاء اليمنية "فورًا"

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد، المدنيين، بإخلاء معسكر ”السوادية“ في محافظة البيضاء، ”فورًا“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء“.

وأضاف التحالف أن ”الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين في المعسكر بعد التوقيت المُعطى“.

وهذه المرة الثانية التي يطالب فيها التحالف المدنيين بإخلاء معسكر ”السوادية“.

ففي 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال التحالف في بيان إن ”على المدنيين إخلاء المعسكر، وإخراج الشاحنات حفاظًا عسللى امتهم“.

وأضاف البيان السابق أن ”الحوثيين أطلقوا، اليوم، صاروخين بالستيين من معسكر السوادية في محافظة البيضاء“، وأنهم ”استحدثوا مركزًا للجمارك في المعسكر، واتخذوا المدنيين دروعًا بشرية“.

وتابع أنه ”استجابة للتهديد نتخذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد“.

من جانب آخر، أعلن التحالف تنفيذ 28 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ”القضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي، وتدمير 22 آلية عسكرية“.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن التحالف ”القضاء“ على أكثر من 70 ”عنصرًا إرهابيًا“، إثر عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب.

وأشار التحالف، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”واس“، إلى أنه ”نفذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثيين في مأرب“، مبينًا أن تلك العمليات أسفرت عن تدمير 6 آليات عسكرية، و“القضاء على أكثر من 70 عنصرًا إرهابيًا“.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذُ شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة في مدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، وذلك ضمن عمليات استهداف، تستهدف نقل الأسلحة مؤخرًا.

وأعلن في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ”تدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي عمليات التحالف، في وقت كثفت فيه ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء.