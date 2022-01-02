التحالف يعلن "القضاء" على 70 "عنصرا إرهابيا" في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الأحد، ”القضاء“ على أكثر من 70 ”عنصرا إرهابيا“؛ إثر عمليات استهداف نفذها التحالف ضد الحوثيين في مأرب، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف، أنه ”نفذ 10 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، خلال الساعات الـ24 الماضية“.

وأضاف أن تلك العمليات أسفرت عن تدمير 6 آليات عسكرية ”والقضاء على أكثر من 70 عنصرا إرهابيا.

ويواصل التحالف عملياته ضد الحوثيين في عدد من المواقع، وذلك ضمن عمليات استهداف، تستهدف نقل الأسلحة مؤخرا.

وأعلن التحالف، في الـ28 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ”تدمير منظومة دفاع جوي معادية في جبهة مأرب“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذ شباط/ فبراير الماضي، حملة عسكرية مكثفة على مختلف الأطراف المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة النفطية، ومركز العمليات العسكرية الحكومية في شمال البلاد، على أمل تحقيق أي اختراق.

وتأتي عمليات التحالف، في وقت كثفت فيه ميليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه رصد مصادر تهديد الطائرات المسيّرة من داخل العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أنه استجابة للتهديد ”نجري مراقبة استخباراتية، وتحضيرا عملياتيا لضربات جوية“.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد في وقت سابق على لسان المتحدث باسمه العميد الركن تركي المالكي، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية، واليمن.

وعرض تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في البلدين.

وحذّر من أن ”نشاط ميليشيات حزب الله الإرهابي امتد إلى خارج لبنان في المنطقة، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية“، مؤكدًا أنه ”أصبح لزامًا أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على ميليشياته“.