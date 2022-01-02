اليمن.. قوات دفاع شبوة تسيطر على معسكر العلم

أكدت مصادر يمنية، أن قوات دفاع شبوة، فرضت سيطرتها صباح اليوم الأحد، على معسكر العلم الواقع في مديرية جردان شمال محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن ”قوات دفاع شبوة ستتولى مهام تأمين معسكر العلم، الذي كانت تشرف وحدات عسكرية من قوات التحالف العربي، عليه واتخذته مقرا لها“.

وانسحبت القوات التابعة للتحالف العربي من المعسكر، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتبقى فيه مجموعة من قوات النخبة الشبوانية، الا أن قوات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح ”الإخواني“ قامت بإخراجها منه، وفرضت سيطرتها على كامل المعسكر.

وجاء انسحاب الوحدات التابعة للتحالف العربي، في ذلك الوقت، عقب تفاهمات أتمتها مع الجانب اليمني.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، كانت قوات عسكرية محسوبة على حزب الإصلاح هي من تشرف على معسكر العلم، قبل أن تنسحب منه اليوم، لتضع قوات دفاع شبوة يدها على المعسكر للإشراف عليه.

ووصلت قوات دفاع شبوة، أمس السبت، إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة، قادمة من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت لتأمين المدينة، وكذا الإشراف على أمن المواقع العسكرية والمدنية في المحافظة، وقد تسلمت فور وصولها زمام تأمين مطار عتق.

التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظة شبوة، تأتي عقب أيام فقط، من تعيين عوض العولقي محافظا للمحافظة، خلفا لسلفه محمد صالح بن عديو المحسوب على حزب الإصلاح، والذي أقاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعد اتهامات وجهت له بـ“الاستغلال السيئ لسلطته في خدمة أجندة جماعة الإخوان المسلمين، والتواطؤ مع ميليشيات الحوثيين وتسليمها ثلاث مديريات من المحافظة دون قتال“ في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأمس السبت، أعلنت قوات ”ألوية العمالقة“، أحد أبرز التشكيلات العسكرية ضمن القوات اليمنية المشتركة، عبر قائدها، العميد عبدالرحمن المحرمي، تحرير مديرية عسيلان، ودحر ميليشيات الحوثيين منها، خلال المرحلة الأولى من عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، الرامية إلى تطهير مديريات عسيلان وبيحان وعين، من سيطرة ميليشيات الحوثيين.

وكانت قوات العمالقة، قد أرسلت في وقت سابق أرتالًا من وحداتها العسكرية من موقع انتشارها بالساحل الغربي للبلاد، إلى محافظة شبوة لتحرير مديرياتها الثلاث من الحوثيين، مستغلة عملية إعادة التموضع والانتشار التي نفذتها القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

ويقول المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة بالساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن ”عملية إعادة التموضع التي نفذتها القوات المشتركة، آتت ثمارها في شبوة، من خلال التطورات والانتصارات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المحافظة“.