ألوية العمالقة تعلن تحرير مديرية عسيلان في شبوة

أعلن قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، نجاح عملية (إعصار الجنوب)، بتحرير وتطهير مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، ودحر ميليشيات الحوثيين الانقلابية منها، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وأفاد المحرمي، بأن ”عملية إعصار الجنوب، والتي انطلقت عملياتها، صباح اليوم السبت، تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة من سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها أولوية العمالقة الجنوبية، على جبهات القتال المختلفة“.

واندلعت خلال ساعات الصباح الأولى، معارك ضارية بين الطرفين، عقب هجوم شنته قوات العمالقة، على مواقع تمركز عناصر ميليشيات الحوثيين، في جبهة الصفراء بمديرية عسيلان شمال غرب محافظة شبوة.

ورافق هجوم قوات العمالقة الجنوبية، غطاء جوي من قبل مقاتلات التحالف العربي، حيث نفذت عدة غارات جوية عدة، ساهمت بشكل مباشر في إنجاح العمليات الميدانية التي نفذتها قوات العمالقة الجنوبية.

يشار إلى أن تعزيزات عسكرية، تابعة لألوية العمالقة، قدمت إلى محافظة شبوة، خلال الأيام القليلة الماضية، لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة، الهدف منها تحرير المناطق والمديريات الواقعة شمال غرب محافظة شبوة، من سيطرة ميليشيات الحوثيين الانقلابية، والمسيطرة عليها، منذ أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وجاءت التحركات العسكرية الميدانية، التي شهدتها محافظة شبوة، عقب أيام من تعيين عوض العولقي، محافظًا جديدًا لمحافظة شبوة، خلفًا لسلفه المحسوب على حزب الإصلاح (ذراع جماعة الإخوان في اليمن) محمد صالح بن عديو.

وعلى وقع الانتصارات الجديدة، دشن الناشطون في اليمن على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هاشتاقًا يحمل ذات اسم الحملة العسكرية (#عملية_إعصار_الجنوب).

ووصلت إلى محافظة شبوة، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية من قوات ”دفاع شبوة“، قادمة من مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت المجاورة، بعد أيام من وصول قوات عسكرية من ألوية العمالقة القادمة من الساحل الغربي للبلاد، استعدادًا لتحرير المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشبوة.

من جهتها، أكدت مصادر أخرى في مديرية بيحان أن ميليشيات الحوثيين نشرت عناصرها وآلياتها العسكرية بشكل مكثف في أحياء المديرية السكنية، متخذة من المدنيين دروعًا بشرية، استعدادًا لمواجهة أي تقدم للقوات اليمنية المشتركة نحو المديرية الواقعة غرب شبوة.