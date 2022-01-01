اليمن.. ألوية العمالقة تقترب من مناطق سيطرة الحوثيين بشبوة‎‎

تقترب قوات العمالقة اليمنية، بشكل ملحوظ من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثيين في الأطراف الشمالية الغربية من محافظة شبوة، جنوبي البلاد، وذلك تمهيدًا لانطلاق عملية عسكرية لتحرير المديريات الثلاث التي استولى عليها الحوثيون قبل أشهر دون أدنى مقاومة، أثناء قيادة المحافظ الإخواني محمد بن عديو للمحافظة.

وقالت مصادر محلية في محافظة شبوة، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهات عنيفة اندلعت اليوم السبت، في منطقة ”الصفراء“، جنوبي مديرية عسيلان، إثر هجوم شنته قوات العمالقة ووحدات عسكرية من قوات الجيش اليمني، على مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين، بإسناد جوي من طائرات التحالف العربي.

وذكرت المصادر أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في عدة مواقع، كما اندلعت مواجهات متقطعة في أطراف مديرية مرخة، المتاخمة لمديرية بيحان، تمهيدًا لانطلاق عملية عسكرية لتحرير مديريات بيحان، عسيلان وعين، الواقعة في الأجزاء الشمالية الغربية من المحافظة، من ميليشيات الحوثيين وللتخفيف من الضغط العسكري الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين على محافظة مأرب، المحاذية لشبوة من الجهة الشمالية الغربية.

وترددت أنباء عن سيطرة اللواء الأول عمالقة، على مدينة عسيلان مركز مديرية عسيلان، بعد تحريرها من ميليشيات الحوثيين، بعد هجوم مباغت شنته القوات اليمنية، دفع ميليشيات الحوثي إلى الفرار منها بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

ووصلت إلى محافظة شبوة، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية من قوات ”دفاع شبوة“، قادمة من مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت المجاورة، بعد أيام من وصول قوات عسكرية من ألوية العمالقة القادمة من الساحل الغربي للبلاد، استعدادًا لتحرير المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشبوة.

من جهتها، أكدت مصادر أخرى في مديرية بيحان أن ميليشيات الحوثيين نشرت عناصرها وآلياتها العسكرية بشكل مكثف في أحياء المديرية السكنية، متخذة من المدنيين دروعًا بشرية، استعدادًا لمواجهة أي تقدم للقوات اليمنية المشتركة نحو المديرية الواقعة غربي شبوة.

وتأتي هذه التطورات العسكرية المتسارعة، بعد أيام فقط من إقالة الرئيس اليمني، لمحافظ محافظ شبوة السابق، محمد صالح بن عديو، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الإخواني، والمتهم بتسليم ثلاث مديريات من المحافظة لميليشيات الحوثيين دون أي قتال.