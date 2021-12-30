طارق صالح: تحرك ألوية العمالقة إلى شبوة سيحدث تحولا في ميادين المعركة

قال قائد قوات المقاومة الوطنية، في اليمن، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الأربعاء، إن تحرك قوات من ألوية العمالقة، إلى محافظة شبوة، جنوبي البلاد، ”سيحدث تحولا في ميادين المعركة“، ضد المشروع الإيراني.

وأكد نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في كلمته أثناء زيارته للواء الثاني ”حراس الجمهورية“ بمحافظة تعز، إن محافظة شبوة باتت على موعد ”مع التحرير على أيدي الأبطال الأحرار، ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا ويقدمون الغالي والنفيس“.

وأشاد بقدرات ألوية العمالقة التي تحركت لإسناد محور شبوة، ووصفها بأنها ”مفتاح النصر في كل معركة ضد المشروع الإيراني وأدواته“.

وأشار إلى أن القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي للبلاد –التي تندرج المقاومة الوطنية وألوية العمالقة ضمن أبرز تشكيلاتها العسكرية– ”لديها قوة فائضة ضاربة تستطيع تنفيذ أي مهام وعمليات اعتراضية وهجومية في الساحل الغربي وخارجه، وهي سند لكل من يقاتل مليشيات الحوثي في أي جبهة“.

وأكد أن ”عملية إعادة الانتشار والتموضع التي نفذتها القوات اليمنية المشتركة، خلصتها من خطر اتفاق ستوكهولم الذي قيدها وجعلها غير قادرة على إطلاق معركة كبرى لتحرير مدينة الحديدة، كما أمّنت الساحل الغربي وممرات الملاحة الدولية وباب المندب“.

وقال قائد المقاومة الوطنية، إن ”المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد المشروع الإيراني، دخلت مرحلة هجومية جديدة، بدأتها القوات المشتركة بعملية إعادة الانتشار والتموضع وتأمين الساحل الغربي“.

ودعا ”كافة النخب السياسية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية، المتواجدة في خارج البلاد، للعودة إلى الوطن والمشاركة في المعركة من جبهات العزة والشرف، لأن البلدان لا تتحرر من معارك الفيس بوك وتويتر“، بحسب قوله.

وأكد صالح، أن ”السيادة الوطنية لم تنتهك إلا في عهد الحوثي ومن قبل مليشياته التي أثبتت الدلائل أنها ليست سوى أداة إيرانية“.

وقال : ”نحن نعرف من يطلق الصواريخ، من يدير الطيران المسير، طائراتهم المسيرة يقودها خبراء حزب الله والحرس الثوري، وكذلك الصواريخ التي تأتي إلى اليمن من إيران وهي مفككة ويتم تركيبها بخبراء إيرانيين وإطلاقها بإدارتهم حتى إن عبدالملك الحوثي نفسه لا يعلم عنها شيئا“، وفقا لتعبيره.

وأعلنت قوات العمالقة، الإثنين الماضي، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة لتحرير المديريات التي تحتلها ميليشيات الحوثي.

وقالت قوات العمالقة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني: ”انطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة“.

وأضاف البيان: ”سيسهم تحرك ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي إلى تحرير المديريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.