اليمن.. قصف صاروخي يستهدف مطار عتق في شبوة

تعرض مطار مدينة عتق في محافظة شبوة جنوب اليمن، مساء الثلاثاء، لقصف صاروخي يعتقد أنه صادر عن ميليشيات الحوثيين.

وذكرت مصادر محلية أن صاروخين استهدفا مطار عتق و محيطه، مساء اليوم الثلاثاء، عقب ساعات من تمركز قوات ألوية العمالقة بعد وصولها إلى شبوة في إطار إستراتيجية جديدة لتحرير مناطق بيحان التي سيطر عليها الحوثيون.

وقال المتحدث الرسمي لألوية العمالقة أصيل السقلدي عبر فيسبوك: ”الحمد لله لا توجد أي خسائر، والاحترازات التي اتخذتها ألوية العمالقة جعلت صواريخ الحوثيين في مطار عتق ظاهرة صوتية ليس إلا“.

وذكر شهود عيان في مدينة عتق أن النيران تصاعدت من جهة المطار.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام يمنية عن انتشار نفذته ألوية العمالقة في مدينة عتق بمحافظة شبوة، ومنها المطار، وأشارت إلى أن استفزازات تعرضت لها من قبل قوى أمنية أخرى في المحافظة، تتهمها بموالاتها لجماعة الإخوان.

وأعلنت قوات العمالقة، أحد أبرز مكونات القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، يوم الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة لتحرير المديريات التي تحتلها ميليشيات الحوثيين.

وقالت قوات العمالقة، في بيان على موقعها الإلكتروني: ”انطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة“.

ولقي إعلان العمالقة تفاعلًا واسعًا من اليمنيين بين مستبشر بتحرير المديريات التابعة لشبوة من الحوثيين، وبين معبّر عن القلق من تأثير نقل التعزيزات إلى شبوة على جبهة الساحل الغربي.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، جاهزية القوات المشتركة في الساحل الغربي للدفاع عن الساحل ضد أي تهديدات معادية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن ”القوات المشتركة في الساحل الغربي تؤكد جاهزيتها الكاملة للدفاع عن الساحل ضد أي تهديدات معادية، وتعلن استعدادها للقيام بعمليات تعرضية حاسمة في أي اتجاهات تعبوية أينما تطلب الموقف، وتحية للوحدات التي تحركت لإسناد جبهات شبوة ضد ميليشيات الحوثيين“.

يذكر أن ميليشيات الحوثيين تسيطر على مديريات بيحان الثلاث (العليا، عين، وعسيلان)، والتي اتهم قادة عسكريون تابعون للجيش اليمني قوات حزب الإصلاح ”الإخواني“ بتسليمها للحوثيين دون قتال.