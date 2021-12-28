التحالف يطالب ميليشيا الحوثي بوقف النشاط العدائي في صنعاء وإخلاء المعسكرات فورا

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يُراقب ”نشاطا عدائيا لعناصر المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء“.

وطالب التحالف، حسب بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) على موقع ”تويتر“، المليشيات ”بوقف النشاط العدائي فورا وإخلاء المعسكرات“.

وأكد التحالف العربي أنه ”في حال عدم الانصياع سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني“، حسب بيان التحالف العربي.

وكان التحالف قد أعلن مساء اليوم الأحد الماضي، عن بدء ضربات جوية تستهدف عملية نقل أسلحة في اليمن، لتدميرها ومنع نقلها.

وحذر التحالف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، آنذاك، المدنيين من ”التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء“.

وأكد التحالف أن ”العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف عن تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات، التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملًا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في البلدين.

وعرض المالكي في سياق تلك الأدلة، مقطع فيديو قال إنه يُظهر ”أحد خبراء حزب الله وهو يعطي توجيهاته للإرهابي أبو علي الحاكم“، منوهًا إلى أن هذا يؤكد ”تبعية الميليشيات لخبراء الحرس الثوري وحزب الله“.

كما يظهر الفيديو، حسب المالكي، الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات المسيرة، كما أظهر مقطع آخر، معدات وأسلحة تابعة للحوثيين، بينما يظهر شعار حزب الله على إحداها بشكل واضح.

وحذر المتحدث باسم التحالف، من أن ”نشاط ميليشيات حزب الله الإرهابي، امتد إلى خارج لبنان في المنطقة، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية“، مؤكدًا أنه ”أصبح لزامًا أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على ميليشياته“.

🛑وفي السياق، أشار المالكي إلى أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخًا باليستيًا، و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب.

وأضاف أن 59 مدنيًا سعوديًا قتلوا خلال هجمات الحوثيين على المملكة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.