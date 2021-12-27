ميليشيا الحوثي تعلن استئناف رحلات الأمم المتحدة إلى مطار صنعاء

قالت وكالة أنباء سبأ التابعة لميليشيا الحوثي في اليمن إن هيئة الطيران المدني التي تديرها الميليشيات الانقلابية أعلنت السماح باستئناف رحلات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى مطار صنعاء الدولي بشكل مؤقت، الاثنين.

وكانت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أعلنت، في وقت سابق هذا الشهر، أن المطار بات خارج الخدمة بعد تعرضه لضربات جوية شنها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقال التحالف إنه هاجم أهدافا عسكرية في المطار تستخدم لشن هجمات بطائرات مسيرة مفخخة ضد أهداف مدنية داخل الأراضي السعودية.

وأُغلق المطار أمام الرحلات الجوية المدنية منذ 2015، بعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على صنعاء، لكن كان يُسمح لطائرات تابعة للأمم المتحدة بالهبوط فيه.

وقالت هيئة الطيران المدني التابعة لميليشيا الحوثي، في بيان الاثنين، إنها سمحت باستئناف رحلات الأمم المتحدة إلى المطار، ”بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة“.

وحذرت الهيئة، في البيان الذي نقلته الوكالة، من أنها لا تستطيع ضمان استمرارية عمل هذه الأجهزة على المدى الطويل بسبب قدمها، وحثت الأمم المتحدة على مساعدتها على إدخال أجهزة جديدة قامت بشرائها لتحل محل القديمة.

والثلاثاء الماضي، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إن ”المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل إغلاق الحوثيين مطار صنعاء“.

وأكد التحالف، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على موقع ”تويتر“، أن ”الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءاً من ١٩ ديسمبر (شهر كانون الأول)“.

وأشار التحالف إلى أن ”المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وجارٍ التنسيق مع الحكومة اليمنية“، مؤكدًا استعداده ”لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة“.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه وجه ”ضربات جوية دقيقة ومحدودة لأهداف مشروعة في مطار صنعاء الدولي“، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار التحالف إلى أنه أسقط ”الحماية لمواقع محددة في مطار صنعاء، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي“.

وقبل ذلك، كان التحالف قد طلب من المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية إخلاء مطار صنعاء بشكل فوري.

وأعلن أنه دمر، فجر الإثنين، طائرة مسيرة حاولت استهداف المدنيين في مطار الملك عبدالله في جازان جنوب المملكة، مشيرا إلى أن الطائرة المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.

وشن التحالف عملية استهدف خلالها مواقع عسكرية في صنعاء بعد رصده تهديدًا وشيكًا من مطار صنعاء الدولي، الذي تستخدمه ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران لأغراض عسكرية عدائية.