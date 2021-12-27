اليمن.. عوض العولقي يؤدي اليمين الدستورية محافظا لشبوة

أدى محافظ شبوة الجديد عوض محمد العولقي، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأصدر الرئيس هادي، مساء السبت الماضي، قرارا جمهوريا قضى بتعيين عوض العولقي محافظا لشبوة، خلفا لمحمد صالح بن عديو.

وخلال مراسم أداء اليمين، الذي جرى في مقر إقامة الرئيس اليمني في العاصمة السعودية الرياض، أكد هادي ”أهمية تضافر الجهود المجتمعية المختلفة لأبناء شبوه، لتحرير ما تبقى من مديريات المحافظة“.

وشدد هادي، على ضرورة ”إيلاء شبوة كل الرعاية والاهتمام لتحتل مكانتها التي تمثلها على الخريطة اليمنية“.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) ”وجه هادي المحافظ العولقي، بما يلزم لتفعيل العمل التنفيذي والخدمي والميداني، وتوحيد الجهود المجتمعية في محافظة شبوة، وتعزيز اللحمة وتوحيد نسيجها المجتمعي، لمواصلة الانتصار، وتحرير ما تبقى من مديرياتها ورفع المعاناة عن أبنائها لتتجاوز تحدياتها“.

من جانبه، أكد محافظ شبوة الجديد أنه سيبذل قصارى جهوده لخدمة المحافظة وأبنائها.

وأشار المحافظ العولقي، إلى وجود العديد من العقبات التي تنتظره، متعهدا بتجاوزها.

وذكر العولقي، أن ”برنامج عمله القادم، يرتكز على تحقيق جميع التطلعات، واستعادة مكانة شبوة، في إطار اليمن الاتحادي المنشود“.

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي بما وصفه بـ“القرار التوافقي“ المتضمن تعيين عوض محمد العولقي محافظا لمحافظة شبوة، خلفا لمحمد صالح بن عديو.

وأكد المجلس على ”ضرورة تكاتف الجهود لدعم محافظ شبوة الجديد، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين“، مشددا على ”مضيه نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض“.

ويذكر أن المحافظ الجديد العولقي هو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو البرلمان اليمني، وكان أحد المشاركين في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، وولد في 12 يونيو/حزيران 1968، في مديرية نصاب في محافظة شبوة.

وتوارى العولقي عن المشهد السياسي منذُ 6 أعوام، ويقال إنه كان مغتربًا في الخارج، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء الغليان الشعبي وما رافقه من انشقاقات عسكرية جراء سقوط مديريات بيحان في شبوة بيد الحوثيين، وسط تأكيدات وردت حينها عما وصفت بعملية تسليم واستلام تمت بين الحوثيين وقوات يمنية موالية لجماعة الإخوان.

ومنذُ عودته قاد العولقي الاحتجاجات القبلية والشعبية السلمية في شبوة، التي وصلت لاحقًا إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة.