اليمن.. قوات العمالقة ترسل تعزيزات عسكرية إلى شبوة

أعلنت قوات العمالقة الجنوبي، أحد أبرز مكونات القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، اليوم الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة لتحرير المديريات التي تحتلها ميليشيات الحوثي.

وقالت قوات العمالقة، في بيان على موقعها الإلكتروني: ”انطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة“.

وتابعت: ”سيسهم تحرك ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي إلى تحرير المديريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.

ولقي إعلان العمالقة تفاعلا واسعا من اليمنيين بين مستبشر بتحرير المديريات التابعة لشبوة من الحوثيين، وبين معبر عن القلق من تأثير نقل التعزيزات إلى شبوة على جبهة الساحل الغربي.

لكن العمالقة عادت ونشرت توضيحا نفت فيه أن تؤثر الإمدادات المتجهة إلى جبهات شبوة على الوضع الميداني في الساحل الغربي.

وذكر المركز الإعلامي للعمالقة على حسابه في تويتر: ”ألوية العمالقة متواجدة في الساحل الغربي وهي في جبهات القتال“.

وأوضح، في تغريدة، أن ”القوة والألوية التي انطلقت إلى شبوة هي من الألوية الاحتياطية للعمالقة فلا تلتفتوا للمرجفين وأعوان الحوثي“.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تسيطر على ثلاث مديريات بمحافظة شبوة هي بيحان وعين وعسيلان، والتي اتهم قادة عسكريون تابعون للجيش اليمني قوات حزب الإصلاح بتسليمها للحوثي دون قتال.

وشهدت شبوة خلال الشهرين الماضيين حراكات مكثفة لأبناء المحافظة اعتراضا على ما اعتبروه خيانة حزب الإصلاح، ففي منتصف نوفمبر الماضي، عقد آلاف من أبناء شبوة لقاء جماهيريا حاشدا ضم مرجعيات دينية وقبلية وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين ووجاهات مجتمعية ومواطنين، استجابة لدعوة الشيخ القبلي البارز عوض الوزير العولقي.

وفي البيان الختامي للقاء طالب المجتمعون الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ“إنقاذ شبوة وأهلها من الواقع المرير الذي تعيشه، واتخاذ جملة من الإجراءات، بما في ذلك إبعاد السلطة الحالية التي أوصلت المحافظة إلى هذا الوضع المأساوي بفعل الاستغلال السيئ للسلطة، وتشكيل لجنة خاصة بإشراك ضباط متخصصين من أبناء المحافظة؛ للتحقيق في سقوط مديريات بيحان الثلاث في أيدي ميليشيات الحوثيين دون أي مقاومة تذكر“.

والسبت الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا قضى بتعيين عوض محمد عبدالله الوزير العولقي محافظا جديدا لمحافظة شبوة، بدلا من محمد صالح بن عديو، الذي تم نقله بقرار رئاسي آخر إلى منصب مستشار لرئيس الجمهورية.