الإرياني: نتساءل عن موقف لبنان حكومةً وشعبًا من العدوان الذي يقوده حزب الله على اليمن

تساءل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، عن موقف لبنان حكومة وشعبا من العدوان الذي يقوده حزب الله على اليمن، في معرض تعليق الحكومة اليمنية، على الأدلة التي نشرتها قوات التحالف العربي، والتي تثبت تورط حزب الله اللبناني، في دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليمنية والسعودية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، قد عرض يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، أدلة تكشف تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: ”‏الأدلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد أن ما يحدث في اليمن عدوان إيراني، وأن طهران ومليشيا حزب الله اللبناني، هي من تملك القرار السياسي والعسكري“.

وأضاف الإرياني: ”ميليشيات الحوثي، مجرد أداة قذرة للعدوان، الذي لا يستهدف اليمن فقط، بل المنطقة برمتها“.

١-الادلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد ان ما يحدث في اليمن عدوان ايراني، وأن طهران ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تملك القرار السياسي والعسكري، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة للعدوان الذي لا يستهدف اليمن بل المنطقة برمتها pic.twitter.com/VqfgiLqzm4 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

ولفت الإرياني، عبر سلسلة تغريدات دونها على حسابه الرسمي في ”تويتر“، إلى أن ”‏المشاهد التي عرضها التحالف، دليل إضافي على أن الحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن، (قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع)، وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية“.

٢-المشاهد التي عرضها التحالف دليل اضافي على ان الحرس الثوري الايراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن"قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع"،وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة🇸🇦 pic.twitter.com/EslCQ2P9JC — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

وتساءل الوزير اليمني، في سياق حديثه ”نتساءل عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق، من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن، والخراب والدمار الذي تسببت به، وطال البشر والحجر، ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وعن موقفهم من أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة“.

٣-نتسائل عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن،والخراب والدمار الذي تسببت به وطال البشر والحجر،ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الابرياء،وعن موقفهم من أنشطتها الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة pic.twitter.com/TCTMpoCXSJ — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

وحذر معمر الإرياني، من استمرار وتمادي الأنشطة الإرهابية التي يقودها حسن نصر الله وميليشياته المسلحة في اليمن والمنطقة، قائلا: ”نحذر من أن استمرار العدوان والأنشطة الإرهابية التي يقودها المدعو حسن نصر الله ومليشياته على اليمن والمنطقة، يزعزع صورة لبنان بلد السلام والحب والجمال والتعايش، ويسيء لعلاقاته بأشقائه وأصدقائه، ويقوده لحالة من العزلة عن محيطه وعمقه العربي“.

٤-نحذر من أن استمرار العدوان والانشطة الارهابية التي يقودها المدعو حسن نصر الله ومليشياته على اليمن والمنطقة، يزعزع صورة لبنان بلد السلام والحب والجمال والتعايش، ويسيء لعلاقاته بأشقاءه وأصدقاءه، ويقوده لحالة من العزلة عن محيطه وعمقه العربي pic.twitter.com/2qsndlluh6 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

ودعا الإرياني “ الأشقاء في لبنان، لإعلان موقف واضح من عدوان مليشيا حزب الله، وممارسة ضغط حقيقي لسحب خبرائها ومقاتليها ووقف تهريب السلاح لليمن، والحيلولة دون استخدام أراضي ومقدرات الدولة اللبنانية، لدعم مليشيا الحوثي، بما يتسق والموقف الحكومي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية“.

٥-نجدد دعوة الأشقاء في لبنان لإعلان موقف واضح من عدوان مليشيا حزب الله، وممارسة ضغط حقيقي لسحب خبرائها ومقاتليها ووقف تهريب السلاح لليمن، والحيلولة دون استخدام اراضي ومقدرات الدولة اللبنانية لدعم مليشيا الحوثي، بما يتسق والموقف الحكومي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية pic.twitter.com/c1UGDJRdR9 — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

واختتم حديثه، ”نحيي القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بطلب دعم معركة استعادة الدولة، ونثمن عالياً الاستجابة والمواقف الأخوية الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، والتي جاءت لإنقاذ اليمن، ولولاها لكانت بلادنا اليوم تعيش تحت رحمة إيران ومليشياتها الطائفية“.