الحوثيون يتقدمون في الجوف والقوات الحكومية تتصدى لهجماتهم بمأرب

واصلت ميليشيات الحوثيين، الأحد، تقدمها على حساب القوات الحكومية، في محافظة الجوف المتاخمة للمملكة العربية السعودية، وتمكنت من استعادة السيطرة على عدة مواقع كانت قد فقدتها لصالح القوات الحكومية قبل أكثر من عام ونصف العام.

وأعلنت ميليشيات الحوثيين، الأحد، أن محافظة الجوف، أقصى شمال اليمن، أصبحت تحت سيطرتها ”بالكامل، عدا بعض المناطق الصحراوية“، إثر عملية عسكرية سُمّيت ”فجر الصحراء“، مكنتها من السيطرة على “ كامل منطقة اليتمة وما جاورها بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 1200 كلم مربع“ على حد قول الميليشيات.

من جهتها، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثيين كثّفت من هجماتها على مواقع القوات الحكومية بمحافظة الجوف خلال الأيام الماضية، وتمكنت، خلال يومي السبت والأحد، من السيطرة على مناطق واسعة من مديرية خب والشعف، كبرى مديريات الجوف مساحة، بعد مواجهات محدود مع القوات الحكومية، والضربات الجوية لطائرات التحالف العربي.

وذكرت المصادر، أن الحوثيين سيطروا على مدينة ”اليتمة“، مركز دميرية خب والشعف، شرقي الجوف، يوم الجمعة الماضي، بعد يومين من الهجمات المتواصلة التي أجبرت القوات الحكومية على الانسحاب، قبل أن تواصل الميليشيات تقدمها في مناطق أخرى من المديرية، وصولًا إلى سيطرتها على معسكر ”الخنجر“ الإستراتيجي، آخر المعسكرات الحكومية بالمحافظة، يوم السبت الماضي، عقب تمكنها من قطع الإمداد عنه، وتراجع القوات الحكومية إلى المناطق الصحراوية الشرقية والشمالية المتاخمة للحدود اليمنية السعودية.

وفيما يخص التطورات العسكرية في محافظة مأرب، المتاخمة من الجهة الجنوبية لمحافظة الجوف، ذكرت المصادر أن المعارك متواصلة، إذ تمكنت القوات الحكومية، والمقاومة الشعبية، ومسلحو القبائل، بإسناد من طائرات التحالف العربي، الأحد، من التصدي لهجمات ميليشيات الحوثيين على المواقع التي سيطرت عليها القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، في مرتفعات ”البلق الشرقي“ الإستراتيجية والمناطق المحيطة بها، شمال مديرية الوادي، فضلًا عن استمرار المواجهات العنيفة بين الطرفين في المناطق الشرقية من مديرية الجوبة، جنوب محافظة مأرب، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الطرفين.

وأفادت المصادر، أن مواجهات أخرى متزامنة اندلعت في مناطق متعددة من مديرية صرواح، غرب المحافظة، وسط غارات جوية لطائرات التحالف العربي التي استهدفت تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية في مناطق مأرب المختلفة.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، إن المواجهات تواصلت، يوم الأحد، على عدة جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، ”تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية الإرهابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

وأشار إلى تزامن المعارك مع ”سلسلة غارات جوية استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات الحوثية على امتداد الجبهتين، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، وتدمير أطقم قتالية“.