اليمن.. التحالف يبدأ ضربات جوية تستهدف عملية نقل أسلحة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن بدء ضربات جوية تستهدف عملية نقل أسلحة في اليمن، لتدميرها ومنع نقلها.

وحذر التحالف، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية ”واس“ على ”تويتر“، المدنيين من ”عدم التجمع أو الاقتراب من مدرسة الدفاع الجوي في صنعاء“.

وأكد أن ”العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية، واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملًا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في البلدين.

وعرض المالكي في سياق تلك الأدلة، مقطع فيديو قال إنه يُظهر ”أحد خبراء حزب الله وهو يعطي توجيهاته للإرهابي أبو علي الحاكم“، منوهًا إلى أن هذا يؤكد ”تبعية الميليشيات لخبراء الحرس الثوري وحزب الله“.

كما يظهر الفيديو -بحسب المالكي- الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات المسيرة.

وأظهر مقطع آخر، معدات وأسلحة تابعة للحوثيين، فيما يظهر شعار حزب الله على إحداها بشكل واضح.

وحذر المتحدث باسم التحالف، من أن ”نشاط ميليشيات حزب الله الإرهابي، امتد إلى خارج لبنان في المنطقة، وأفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية“، مؤكدًا أنه ”أصبح لزامًا أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على ميليشياته“.

وفي السياق، أشار المالكي إلى أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخًا باليستيًا، و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب.

وأضاف أن 59 مدنيًا سعوديًا قتلوا خلال هجمات الحوثيين على المملكة، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.

وأكد أن التحالف لديه ”مصادر استخبارية موثوقة من الدائرة القريبة من الهرم القيادي لميليشيات الحوثيين“، ولديه ”معلومات موثوقة أيضًا نقوم بحمايتها“.

وتابع المالكي أن ”ميليشيات الحوثيين مخترقة بلا شك، ولدينا الكثير من التفاصيل، والأدلة، ومقاطع الفيديو، التي ستعلن في الوقت المناسب“، مشيرًا إلى أن ”هناك تضادًا في المصالح بين التيارات داخل ميليشيات الحوثيين“.