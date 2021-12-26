التحالف يعرض مقاطع فيديو تؤكد "تورط" حزب الله مع الحوثي في اليمن

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، تورط حزب الله اللبناني، في الهجمات التي تستهدف المدنيين في السعودية واليمن.

وخلال مؤتمر صحفي، عرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أدلة على تورط حزب الله في اليمن، محملا إياه المسؤولية عن الوفيات جراء استهداف المدنيين في السعودية واليمن.

وعرض المالكي في سياق تلك الأدلة، مقطع فيديو قال إنه يظهر ”أحد خبراء حزب الله وهو يعطي توجيهاته للإرهابي أبو علي الحاكم“، منوها إلى أن هذا يؤكد ”تبعية المليشيا لخبراء الحرس الثوري وحزب الله“.

كما يظهر الفيديو -بحسب المالكي- الخبير التابع لحزب الله وهو يقوم بتفخيخ إحدى الطائرات المسيرة.

#عاجل⁩

⁧#التحالف⁩: يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/ObXtchfrhw — واس العام (@SPAregions) December 26, 2021

وأظهر مقطع آخر، معدات وأسلحة تابعة للحوثيين، فيما يظهر شعار حزب الله على إحداها بشكل واضح.

#عاجل⁩

⁧#التحالف⁩ يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/fMXboVqYTE — واس العام (@SPAregions) December 26, 2021

وحذر المتحدث باسم التحالف، من أن ”نشاط مليشيا حزب الله الإرهابي، امتد إلى خارج لبنان في المنطقة، وإلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية“، مؤكدا على أنه ”أصبح لزاما أن يكون للمجتمع الدولي رد حاسم على مليشياته“.

وفي السياق، أشار المالكي إلى أن الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب.

وأضاف أن 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات الحوثيين على المملكة، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية.

وأكد أن التحالف لديه ”مصادر استخبارية موثوقة من الدائرة القريبة من الهرم القيادي لمليشيا الحوثي“، ولديه ”معلومات موثوقة أيضا نقوم بحمايتها“.

وتابع المالكي أن ”مليشيا الحوثي مخترقة بلا شك، ولدينا الكثير من التفاصيل والأدلة ومقاطع الفيديو التي ستعلن في الوقت المناسب“.

وأشار إلى أن ”هناك تضاد في المصالح بين التيارات داخل مليشيا الحوثي“.