اليمن.. رئيس الكتلة الجنوبية في البرلمان ينضم للمجلس الانتقالي الجنوبي

أعلن رئيس الكتلة الجنوبية في مجلس النواب اليمني المهندس فؤاد عبيد واكد انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي، عقب فعالية كبرى شهدتها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري على صفحته في فيسبوك ”المهندس فؤاد واكد رئيس الكتلة الجنوبية بمجلس النواب اليمني يعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي“.

وفؤاد عبيد سعيد واكد هو مسؤول حضرمي ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، وعضو مجلس النواب ”البرلمان اليمني“ منذ العام 2003، وكان مديرا عاما لمؤسسة كهرباء وادي حضرموت.

وجاء انضمام واكد للمجلس الانتقالي، غداة فعالية كبرى شهدتها مدينة المكلا أمس السبت، تأييدا لنتائج اجتماع حضرموت العام في حرو الذي أسفر عن إيقاف تصدير النفط الحضرمي حتى تستجيب الحكومة لمطالب أبناء حضرموت في إدارة شؤون محافظتهم والاستفادة من ثرواتها وعائدات خيراتها.

وصدر عن الاجتماع أنه وفي ”حال عدم تجاوب الحكومة في ما يخص مطالب واستحقاقات محافظة حضرموت كاملة، فإنه سوف يتم توقيف باخرة الشحنة القادمة من تحميل النفط الخام من ميناء الضبة“، إضافة إلى المطالبة بزيادة مخصصات محافظة حضرموت من مادة الديزل من مصفاة بترو مسيلة لتصل إلى مليوني ليتر يوميا لمواجهه متطلبات الخدمات والمواطنين، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة على عدالة توزيع مادة الغاز داخل الأحياء والقرى لكل محافظة حضرموت ومطالبة الحكومة بتفعيل الأمن في مديريات الوادي والصحراء وتعزيزه بقوة أمنية واعتماد توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتجنيد ثلاثة آلاف من أبناء المديريات والتنسيق مع التحالف العربي في ذلك وامتداد قوات النخبة الحضرمية على مديريات الوادي والصحراء.

كما وصدر عن الاجتماع المشترك للسلطة المحلية واللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) العديد من المطالب الأخرى والتي في حال لم تستجب الحكومة لها، فإنه سيتم ايقاف تصدير النفط الحضرمي.

والمجلس الانتقالي الجنوبي، هو هيئة سياسية في جنوب اليمن تم الإعلان عن هيئته الرئاسية في الـ11 من أيار / مايو 2017.

وتضم الهيئة الرئاسية للمجلس المعلن غالبية محافظي محافظات جنوب وشرق اليمن، وهي المحافظات التي كانت تمثل جغرافيّا ما كان يُعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كما يضم المجلس وزراء ووكلاء محافظات. ويرأس المجلس عيدروس الزبيدي.