الرئيس اليمني يُعين عوض العولقي محافظًا لشبوة

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم السبت، قرارا قضى بتعيين عوض محمد عبدالله الوزير العولقي محافظا جديدا لمحافظة شبوة، بدلا من محمد صالح بن عديو، الذي تم نقله بقرار رئاسي آخر إلى منصب مستشار لرئيس الجمهورية.

والمحافظ الجديد العولقي هو عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو البرلمان اليمني، وكان أحد المشاركين في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، وولد في الـ12 من شهر حزيران/يونيو من عام 1968، في مديرية نصاب محافظة شبوة.

وتوارى العولقي عن المشهد السياسي منذُ 6 سنوات، ويقال إنه كان مغتربًا في الخارج، قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثناء الغليان الشعبي وما رافقه من انشقاقات عسكرية جراء سقوط مديريات بيحان في شبوة بيد الحوثيين، وسط تأكيدات وردت حينها عن ما وصفت بعملية تسليم واستلام تمت بين الحوثيين وقوات يمنية موالية لجماعة الإخوان.

ومنذُ عودته قاد العولقي الاحتجاجات القبلية والشعبية السلمية في شبوة، التي وصلت لاحقًا إلى مدينة عتق عاصمة المحافظة، التي غادرها المحافظ السابق بعد ذلك إلى العاصمة السعودية الرياض، ليعقبه العولقي في إطار المشاورات الجارية في المملكة مع وفد المجلس الانتقالي.

بن عديو يعتذر

وفي أول رد من محافظ شبوة السابق بن عديو على قرار إقالته وتعيينه مستشارًا للرئيس، اعتذر عن قبوله هذا المنصب.

وقال بن عديو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”‏أثمن لفخامة اﻷخ رئيس الجمهورية ثقته في تعييني مستشارًا له، ولم أكن في يوم من الأيام معتذرًا عن مهمة كلفني بها، لكن اليوم أستسمحه في الاعتذار عن قبول هذا المنصب والرغبة في العيش مواطناً منحازاً لمعاناة شعبنا وتطلعاته في استعادة دولته وسيادته وحريته وكرامته واستقلالية قراره الوطني“، على حد تعبيره.

الانتقالي الجنوبي يرحب

وفي أول تعليق على تعيين الرئيس اليمني محافظا جديدا لشبوة، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بما وصفه بـ“القرار التوافقي“ المتضمن تعيين عوض محمد العولقي محافظا لمحافظة شبوة، خلفا لمحمد صالح بن عديو.

وأكد المجلس على ”ضرورة تكاتف الجهود لدعم محافظ شبوة الجديد، ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين“، مشددا على ”مضيه نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض“.