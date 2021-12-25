التحالف: سنعرض أدلة تورط "حزب الله" باستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أنه سيعرض غدا الأحد مجموعة من الأدلة تكشف عن تحويل مطار صنعاء إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات. كما وعد التحالف بعرض أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدامه مطار صنعاء لاستهداف السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

#عاجل #التحالف: سنعرض أدلة تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف المملكة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) December 25, 2021

وقال التحالف، إنه سيكشف الأدلة الجديدة خلال إحاطة شاملة للأزمة اليمنية يقدمها المتحدث الرسمي باسمه غداً الأحد عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية.

ميدانيا، أعلنت قوات التحالف العربي تنفيذها 40 عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 223 عنصراً إرهابياً.

وبينت قوات التحالف أنها نفذت عمليتي استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن فجر الجمعة، انتهاء مهلة الست ساعات التي كان قد منحها للحوثيين من أجل إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرا إلى بدء عملية عسكرية فور انتهاء المهلة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إنه ”راقب عمليات نقل أسلحة وجارٍ تدميرها في العاصمة صنعاء“، موضحا أن الحوثيين ”نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف“.

وأكد التحالف العربي، أن العملية العسكرية ”أسفرت عن تدمير تسعة مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها“. مشددا على أن ”تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية“، وطالب ”المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف“.

وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على أن هذه ”العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“، متعهدا بأنه ”سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف قد طالب الحوثيين، مساء الخميس، بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، وأعطى الميليشيات الحوثية ”مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية“.

وكثفت ميليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، في الآونة الأخيرة؛ ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.