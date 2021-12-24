التحالف يعلن انتهاء "مهلة الملعب".. ويدمر مخازن أسلحة في معسكر التشريفات بصنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الجمعة، انتهاء مهلة الست ساعات التي كان قد منحها للحوثيين من أجل إخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرا إلى بدء عملية عسكرية فور انتهاء المهلة.

وقال التحالف إنه ”راقب عمليات نقل أسلحة وجاري تدميرها في العاصمة صنعاء“، وذلك بحسب ما نقل حساب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) على توتير.

وأوضح أن الحوثيين ”نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات أثناء مهلة التحالف“.

وأكد التحالف أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير تسعة مخازن للأسلحة في المعسكر بعد نقل الأسلحة إليها“.

وأضاف التحالف أن ”تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية“، وطالب ”المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف“.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن هذه ”العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية“.

وتعهد بأنه ”سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف قد طالب الحوثيين، مساء الخميس، بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعطى التحالف للميليشيات الحوثية ”مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية“.

وأوضح في بيان له أن ”المهلة تبدأ من الساعة 20:00 بتوقيت صنعاء“، مضيفا: ”سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصاع الحوثيين لأحكام القانون الدولي الإنساني“.

وشدد على أن ”إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني“.

وكثفت ميليشيات الحوثي هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية في الآونة الأخيرة، ما دعا التحالف لبدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس، استهداف معسكر الأمن المركزي في صنعاء ”بضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة في المعسكر.

وقال التحالف، إن العملية جاءت ”استجابة فورية بعد تدمير (طائرة) مسيرة أطلقت نحو جازان“، مشددا على أن ”استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني“.

وأضاف أن ”الحوثيين يختارون الضربات عند محاولاتهم استهداف المدنيين“.